به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر چهارشنبه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی احداث ایستگاه‌های A7 و A8 خط یک مترو قم اظهار کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به امید و نشاط اجتماعی نیاز دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد و استمرار این طرح‌ها می‌تواند به تقویت روحیه عمومی کمک کند.



وی افزود: امروز شهرداری قم و شورای اسلامی شهر با اختصاص اعتباری نزدیک به سه همت، عملیات احداث دو ایستگاه جدید مترو را آغاز کردند و این اقدام نشان می‌دهد روند توسعه و آبادانی شهر با جدیت دنبال می‌شود.



استاندار قم ادامه داد: شهروندان به صورت مستقیم شاهد اجرای پروژه‌های شهری هستند و استمرار این اقدامات برای آنان اطمینان‌بخش است، در حالی که متوقف شدن طرح‌های عمرانی می‌تواند نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کند.



بهنام‌جو با قدردانی از عملکرد مدیریت شهری قم گفت: خوشبختانه در شهر پروژه متوقفی وجود ندارد و در کنار طرح‌های در حال اجرا، هر روز شاهد آغاز پروژه‌های جدید در حوزه‌های مختلف هستیم که با حمایت شورای اسلامی شهر دنبال می‌شوند.



وی بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خرید و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، ایجاد بازارهای عرضه مستقیم کالا و اجرای پروژه‌های متعدد در ابعاد مختلف، مجموعه اقداماتی است که نشان‌دهنده پویایی مدیریت شهری قم در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان است.



استاندار قم با اشاره به گستردگی طرح‌های عمرانی در قم افزود: نزدیک به هزار پروژه در اندازه‌ها و حوزه‌های مختلف در سطح شهر در حال اجراست و این حجم از فعالیت عمرانی، شایسته تقدیر از مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر است.



بهنام‌جو تأکید کرد: هنر مدیریت زمانی خود را نشان می‌دهد که دستگاه‌ها بتوانند در شرایط دشوار نیز روند خدمت‌رسانی را حفظ کنند، چراکه در شرایط عادی امکان فعالیت برای مجموعه‌های مختلف فراهم است اما مدیریت موفق باید بتواند با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، مسیر توسعه را در وضعیت‌های سخت نیز ادامه دهد.



وی با اشاره به ضرورت استفاده از شیوه‌های متنوع تأمین مالی برای اجرای طرح‌های بزرگ شهری اظهار کرد: تجربه تأمین منابع در پروژه فرودگاه قم نشان داد که می‌توان از ظرفیت مولدسازی و استفاده از اراضی برای پیشبرد پروژه‌های زیرساختی بهره گرفت.



استاندار قم افزود: تجربه به‌کارگیری ظرفیت مولدسازی در پروژه فرودگاه می‌تواند در سایر طرح‌های زیرساختی نیز مورد توجه قرار گیرد و به تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های مهم کمک کند.



وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های شهری و حمل‌ونقل با رونق اقتصادی ارتباط دارد، گفت: تکمیل طرح‌هایی مانند مترو می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به حوزه‌هایی از جمله ساخت هتل و توسعه خدمات گردشگری افزایش دهد.



بهنام‌جو خاطرنشان کرد: قم از ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و زیارتی قابل توجهی برخوردار است و تقویت زیرساخت‌های شهری و حمل‌ونقل می‌تواند زمینه ارتقای خدمات‌رسانی به زائران و شهروندان و همچنین رونق اقتصادی استان را فراهم کند.



استاندار قم با اشاره به نقش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) در اجرای ایستگاه‌های جدید مترو اظهار کرد: با توجه به توان اجرایی این مجموعه، در صورت فراهم شدن منابع مالی مورد نیاز، امکان تکمیل دو ایستگاه A7 و A8 در مدت دو سال وجود دارد.



دو ایستگاه مترو قم می‌تواند طی دو سال تکمیل شود



وی افزود: تأمین به‌موقع منابع مالی، یکی از الزامات اصلی برای استفاده از ظرفیت اجرایی موجود و تکمیل این دو ایستگاه در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده است.



بهنام‌جو همچنین از پیگیری موضوع افزایش اعتبارات مترو در کارگروه ملی زیارت خبر داد و گفت: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای توسعه خط یک مترو از سه همت به شش همت افزایش یافته و لازم است با پیگیری‌های انجام‌شده، این منابع تثبیت شود.



وی ابراز امیدواری کرد: با تأمین اعتبارات و استمرار همکاری میان دستگاه‌های مرتبط، روند اجرای طرح مترو با سرعت بیشتری دنبال شود و امکان تکمیل مسیر خط یک تا مسجد مقدس جمکران مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده فراهم آید.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت پروژه مونوریل قم اشاره کرد و افزود: مطالعات مهندسی ارزش این پروژه در حال انجام است و تلاش می‌شود طی یک ماه آینده وضعیت نهایی آن مشخص و این طرح از وضعیت بلاتکلیفی خارج شود.