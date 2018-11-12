تشکر AFC از فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه دبیر کنفدراسیون فوتبال آسیا خطاب به فدراسیون فوتبال ایران آمده است:

«از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا مایلم به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بابت برگزاری موفق مسابقه برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ در جمهوری اسلامی ایران تبریک بگویم.

این موفقیت بدون شک نمایانگر تعهد، سخت کوشی و تلاش خستگی ناپذیر فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس (میزبان) در تضمین برگزاری این مسابقه در سطح بالا است.

بدین وسیله تقدیر و تشکر خود از اعضای LOC (تیم برگزار کننده مسابقه) را بابت میزبانی فوق العاده از کادر اجرایی AFC و تیم میهمانان ابراز می نماید.

امیدوار هستیم برگزاری موفق مسابقه برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ فدراسیون فوتبال ایران را ترغیب به میزبانی از سایر مسابقات نماید که این امر بدون شک به توسعه فوتبال در جمهوری اسلامی ایران و صعود به قله های بلند کمک خواهد کرد. »