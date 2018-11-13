حرکت بخش مردمی در مسیر قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی فعالیت های اخیر اتحادیه تشکل های قرآنی در عدم الزام یا پایبندی به مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی که در حکم قانون است، در هفته گذشته اعلام شد که این اتحادیه قصد برگزاری مجمع عمومی مؤسسات عضو را دارد.

لذا امروز دبیرخانه شورا از اتحادیه تشکل های قرآنی، اتحادیه مؤسسات قرآنی و کمیته پیگیری ادغام اتحادیه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت خواست فعالیت خود را در چارچوب قانون و مصوبات هیئت رسیدگی به مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت دنبال کنند.

بنابراین نامه، به منظور جلوگیری از هدر رفتن دستاوردهای فعلی که با هزینه ها و دشواری بسیار به دست آمده است، از مسئولان اتحادیه­ها خواسته شد با پایبندی به گفتگوها و مصوبات جلسات متعدد شورای توسعه فرهنگ قرآنی به­ویژه جلسه ۲۴ در تاریخ ۳/۸/۹۳ که کلیات اساسنامه اتحادیه مدغم به تصویب رسیده روند اجرای مصوبات را دچار اختلال نکنند.

گفتنی است علی رغم اشکالات واردشده در ماه های اخیر از سوی برخی نهادها در جلسه شهریور ماه شورای توسعه فرهنگ قرآنی موارد به استماع حاضران رسیده و اعضا بر ادامه فعالیت هیئت و ادغام مؤسسات تأکید کرده اند و دبیرخانه جلساتی را برای بررسی و استماع ادله مخالفان، در حال حاضر ادغام برگزار کرده است که نتیجه آن در جلسه آتی شورا ارائه می­شود .