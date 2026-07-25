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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

سه پیشنهاد برای بازیکن جوان استقلال/ بند فسخ فعال می‌شود؟

سه پیشنهاد برای بازیکن جوان استقلال/ بند فسخ فعال می‌شود؟

هافبک جوان تیم فوتبال استقلال با سه پیشنهاد خارجی مواجه شده است اما بعید است مدیران این باشگاه راضی به جدایی او شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای فصل جدید آماده می‌کند که همچنان با مشکل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی مواجه است و مدیران این باشگاه امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارند. همین موضوع باعث شده آبی‌پوشان تاکنون تنها موفق به جذب بهرام گودرزی و محمد خلیفه از آلومینیوم اراک شوند و سایر برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی آنها با محدودیت همراه باشد.

در همین شرایط، امیرمحمد رزاقی‌نیا هافبک جوان و ملی‌پوش استقلال که در فهرست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز قرار گرفته، با پیشنهادهایی از خارج از کشور روبه‌رو شده است. این بازیکن از سه کشور روسیه، امارات و قطر پیشنهاد دریافت کرده و شرایط او مورد توجه چند باشگاه خارجی قرار گرفته است.

رزاقی‌نیا فصل گذشته با قراردادی سه‌ساله به استقلال پیوست و بر اساس قرارداد فعلی، دو فصل دیگر از مدت حضور او در جمع آبی‌پوشان باقی مانده است. با این حال، این هافبک جوان از مبلغ قرارداد خود رضایت کامل ندارد و با توجه به شرایط جدید خود، حضور در تیم ملی و افزایش ارزش فنی‌اش، از مدیران استقلال درخواست کرده تا در قرارداد او بازنگری و مبلغ قراردادش افزایش پیدا کند.

این بازیکن در قرارداد خود بندی دارد که به او اجازه می‌دهد با پرداخت مبلغ رضایتنامه از استقلال جدا شود، اما مدیران باشگاه تمایلی به از دست دادن یکی از بازیکنان آینده‌دار خود ندارند. استقلالی‌ها با توجه به سن پایین رزاقی‌نیا، عملکرد مثبت او در ترکیب تیم و همچنین حضورش در لیست نهایی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶، مخالف جدایی این بازیکن هستند و بعید به نظر می‌رسد به راحتی با انتقال او موافقت کنند.

با توجه به شرایط موجود، مذاکرات میان رزاقی‌نیا و باشگاه استقلال برای بهبود شرایط قرارداد ادامه خواهد داشت و آبی‌پوشان امیدوارند این هافبک جوان را برای فصل آینده در اختیار داشته باشند.

کد مطلب 6898511
بهنام روان پاک

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