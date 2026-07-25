به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر ساعت ۱۱:۱۰ امروز شنبه سوم مرداد، مرز عراق و استان کرمانشاه را در حوالی شهر ازگله به لرزه درآورد.

بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه در عمق ۱۹ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۴۵.۵۸ درجه طول شرقی و ۳۴.۷۷ درجه عرض شمالی به ثبت رسیده است.

کانون این زمین‌لرزه در ۲۵ کیلومتری ازگله، ۲۸ کیلومتری قصرشیرین و ۴۳ کیلومتری سرپل‌ذهاب قرار داشته است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه، سنندج در فاصله ۱۴۲ کیلومتری و کرمانشاه در فاصله ۱۴۶ کیلومتری اعلام شده‌اند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده و در صورت اعلام اطلاعات تکمیلی از سوی مراجع مسئول، این خبر به‌روزرسانی خواهد شد.