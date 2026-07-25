موکب اوقاف مازندران در سامرا میزبان زائران اربعین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان استان مازندران فعالیت خود را در شهر مقدس سامرا آغاز کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران اظهار کرد: این موکب پس از استقرار در سامرا، از نخستین ساعات روز جمعه پذیرای زائران اربعین شده و خدمات خود را به صورت شبانه‌روزی ارائه می‌دهد.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی افزود: امکانات لازم برای طبخ و توزیع غذای گرم در موکب فراهم شده و زائران در سه وعده اصلی از خدمات تغذیه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: در کنار غذای گرم، اقلامی مانند میوه، کلوچه، شربت، چای و آب خنک نیز به عنوان پذیرایی میان‌وعده در اختیار زائران قرار می‌گیرد تا بخشی از نیازهای آنان در مسیر زیارت تأمین شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه در اربعین خاطرنشان کرد: موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان استان برای هشتمین سال متوالی در سامرا مستقر شده و تا پایان ایام اربعین، به صورت مستمر و ۲۴ ساعته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی خواهد کرد.