به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل اظهار کرد: اجرای آییننامه جدید این شورا و ارتقای نقش دستگاههای اجرایی در حوزه فرهنگ ضروری است.
وی افزود: آییننامه اصلاحشده شورای فرهنگ عمومی ابلاغ شده و یکی از مهمترین تغییرات آن، الزام برگزاری منظم جلسات است؛ بهگونهای که سالانه ۱۲ جلسه باید برگزار شود و حضور اعضا نیز قائم به شخص باشد. بر این اساس، مدیران کل دستگاهها موظفاند شخصاً در جلسات شرکت کنند و امکان اعزام معاون یا نماینده به جای آنان وجود ندارد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه فرهنگ، گفت: فرهنگ، زیربنای همه امور و به تعبیر مقام معظم رهبری «اکسیژن جامعه» است؛ از این رو مدیران باید حضور در جلسات شورای فرهنگ عمومی را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه مسئولیت امور فرهنگی تنها بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، افزود: اگرچه دبیرخانه شورا در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است، اما همه دستگاههای عضو شورا به یک اندازه در سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرای مصوبات مسئولیت دارند.
آشنا با اشاره به نبود ضمانت اجرایی مصوبات شورای فرهنگ عمومی گفت: بر اساس آییننامه جدید، در استانها استاندار و در شهرستانها فرماندار مسئول ابلاغ مصوبات شورا هستند و همین موضوع میتواند زمینه اجرای دقیقتر و مؤثرتر تصمیمات را فراهم کند.
وی ادامه داد: برای ارتقای کیفیت تصمیمگیری، پنج کمیته تخصصی نیز در آییننامه پیشبینی شده است تا موضوعات را پیش از طرح در شورای فرهنگ عمومی بررسی کارشناسی کنند. هر حوزه تخصصی از جمله امور دینی، تعلیم و تربیت، اقتصاد فرهنگ و گردشگری، در کمیتههای مرتبط بررسی شده و پس از جمعبندی، برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارائه خواهد شد.
استفاده از ظرفیت نیروهای جوان، دانشجویان و طلاب مستعد
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین به تقویت دبیرخانه شورا اشاره کرد و گفت: استانداران میتوانند پنج نیروی کارشناسی از دستگاههای اجرایی را برای همکاری با دبیرخانه مأمور کنند. البته استفاده از ظرفیت نیروهای جوان، دانشجویان و طلاب مستعد میتواند به پویایی و کارآمدی بیشتر دبیرخانه کمک کند.
در بخش دیگری از این نشست، به موضوع تأمین منابع مالی شورا اشاره شد و عنوان شد: بر اساس آییننامه جدید و با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پشتیبانی از دبیرخانه و فعالیتهای شورای فرهنگ عمومی را پیشبینی و تأمین کند.
وی همچنین از تشکیل هیئترئیسه شورای فرهنگ عمومی استان خبر داد و بیان کرد: این هیئت متشکل از نماینده ولیفقیه در استان، استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل امور اجتماعی استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان است و در مواقع ضروری میتواند درباره موضوعات فوری تصمیمگیری کند که این تصمیمات در حکم مصوبات شورای فرهنگ عمومی خواهد بود.
آشنا تصریح کرد: در آییننامه جدید، عدم اجرای مصوبات شورا یا بیتوجهی به تکالیف قانونی دستگاهها، «ترک فعل» تلقی شده و قابلیت پیگیری خواهد داشت. همچنین همه دستگاههای عضو شورا موظفاند یک معاون را به عنوان مسئول پیگیری اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی معرفی کنند.
برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
در ادامه، به اجرای «برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» اشاره شد و عنوان شد: بنا بر تأکید معاون اول رئیسجمهور، تمامی فعالیتهای فرهنگی و هنری استانها باید در چارچوب این سند و بر اساس مسائل و اولویتهای احصاشده هر استان برنامهریزی و اجرا شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به عملکرد شهرستانها در برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: برخی شهرستانها عملکرد مطلوبی داشتهاند، اما در تعدادی از شهرستانها در سال گذشته هیچ جلسهای برگزار نشده است که این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تمرکز شورا بر مسائل بنیادی و راهبردی فرهنگ، ابراز امیدواری کرد با اهتمام بیشتر مدیران و برگزاری منظم جلسات، شورای فرهنگ عمومی بتواند نقش مؤثرتری در حل مسائل فرهنگی استان ایفا کند.
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