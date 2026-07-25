به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر شنبه در بازدید میدانی مسئولان از سازه ۳۵ هزار مترمکعبی در آستانه افتتاح در این بخش با اشاره به اهمیت این پروژه در مدیریت منابع آب و خاک منطقه اظهار کرد: این سازه که برای اولین بار در استان بوشهر با این مقیاس و با فناوری بند سنگملاتی اجرا میشود، هماکنون در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و انشاءالله در هفته دولت سال جاری به صورت رسمی افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه این بند دارای ظرفیت ذخیرهسازی بالغ بر ۳۵ هزار مترمکعب آب و رسوب است، افزود: با بهرهبرداری از این پروژه، گامی اساسی در راستای کنترل سیلابهای فصلی، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک و توسعه پایدار منابع طبیعی بخش ارم برداشته خواهد شد.
بخشدار ارم از تلاشهای جهادی و شبانهروزی پیمانکار این پروژه، قرارگاه امام حسن مجتبی (علیهالسلام) بسیج سازندگی استان بوشهر، تقدیر کرد و گفت: حضور نیروهای مخلص و متعهد بسیج سازندگی در این منطقه محروم، مصداق واقعی خدمترسانی و محرومیتزدایی است و بدون شک این روحیه جهادی، ضامن پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر بخش ارم خواهد بود.
مدیر منابع طبیعی شهرستان دشتستان نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از جزئیات فنی پروژه، بر استحکام و دوام بالای این سازه در برابر سیلابهای مخرب تأکید و ابراز امیدواری کرد با آبگیری این بند، شاهد تحولی مثبت در احیای پوشش گیاهی، رونق کشاورزی و بهبود معیشت مردم منطقه باشیم.
افتتاح این بند سنگملاتی همزمان با هفته دولت، یکی از مهمترین پروژههای عمرانی و آبخیزداری شهرستان دشتستان در سال جاری به شمار میرود و انتظار میرود با استقبال پرشور مردم و مسئولان همراه باشد.
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