خودروسازان باید به تعهداتشان عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا رحمانی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما افزود: برخی خودروها تا ۹۰ درصد قطعاتشان تولید داخل است و باید خودروسازان بر روی ساخت این خودروها تمرکز کنند.



وی سهم خودرو از صنعت کشور را حدود ۱۸ درصد اعلام کرد و گفت: قیمت گذاری جدید خودروها دو ماه پیش صورت گرفته و ابلاغ شده است اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است.

رحمانی افزود: بر اساس آخرین تصمیم، ستاد تنظیم بازار مأموریت قیمت گذاری برای خودروها را بر عهده گرفته است.



وی گفت: برای اجرای طرح ملی تولید، ۳۰ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده که تا کنون جذب نشده است.



وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همکاری بانکها با تولید کنندگان خوب است اما به علت نیاز واحدهای تولیدی باید همکاری بیشتری وجود داشته باشد.



رحمانی با بیان اینکه تولید محصولات پتروشیمی در کشور دو برابر مصرف داخلی است افزود: درخواست محصولات پتروشیمی در شش ماه اول امسال ۳۳۰ درصد افزایش یافته است که طبیعی نیست.

وی افزود: ازجمله فرصت های تحریم این است که شناخت بیشتری از توانایی ها و ظرفیت های خود بدست می آوریم.



رحمانی گفت: به هنگام تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت قول دادیم تا در زمینه صادرات از صدور بخشنامه های پی در پی و جدید خودداری کنیم.



وی با بیان اینکه سال گذشته سازمان حمایت از مصرف کنندگان سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازرسی انجام داد افزود: در هفت ماهه امسال بیش از دو میلیون بازرسی صورت گرفته است.



وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه انبارها ایجاد شده و هم اکنون ۵۳۰ هزار انبار در سراسر کشور در آن ثبت شده است.