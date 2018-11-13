بارندگی جاده های زنجان را لغزنده کرد/ زنجیر چرخ الزامی است

سرهنگ محمدعلی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بارش برف و باران جاده‌های زنجان را فراگرفته است، گفت: سطح جاده های آزادراه زنجان به قزوین، زنجان به تبریز، محورهای زنجان به دندی، زنجان به بیجار، زنجان به خدابنده و زنجان به طارم خیس و لغزنده است.

وی اظهار گرد: گردنه‌های پاپایی، قلی کندی و چایرلو و تهم به چورزق نیز لغزنده است که رانندگان برای تردد در این محورها و گردنه‌های کوهستانی حتماً خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

جانشین پلیس‌راه استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف و باران مه غلیظ جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی استان را فراگرفته و این امر باعث کاهش دید افقی رانندگان شده است.

عظیمی تأکید کرد: رانندگان برای تردد در گردنه‌های کوهستانی دقت کنند و تمهیدات گرمایشی را در دستور کار قرار دهند رانندگانی که در فصل زمستان اقدام به مسافرت می‌کنند توصیه می‌شود خودروی خود را به سیستم گرمایشی مجهز کنند.

وی بابیان اینکه رانندگان با توجه به بارش برف حتماً با دقت و حوصله رانندگی و از سبقت و سرعت غیرمجاز خودداری کنند، گفت: با توجه به بارش برف درگردنه‌های کوهستانی، رانندگان حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.