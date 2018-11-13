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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد:

کاهش ۳۰ درصدی بارندگی مهر ماه در گلستان نسبت به سال گذشته

کاهش ۳۰ درصدی بارندگی مهر ماه در گلستان نسبت به سال گذشته

گرگان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: میزان بارندگی مهر ماه سال جاری استان در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش و نسبت به دوره شاخص دراز مدت ۱۴ درصد افزایش را نشان می دهد.  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، علی نظری اظهار کرد: میزان بارندگی مهر ماه سال جاری استان در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش و نسبت به دوره شاخص دراز مدت ۱۴ درصد افزایش را نشان می دهد. 

وی افزود: جریان رودخانه ها در مهر ماه جاری نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو ۷۶ درصد کاهش و در حوضه گرگانرود ۱۵ درصد افزایش داشته است.

نظری ادامه داد: ذخیره آبخوان کم عمق استان در مهر ماه سال جاری، در مقایسه با مهر سال گذشته، ۷۲.۱۷ میلیون متر مکعب کاهش و در مقایسه با متوسط ۲۵ سال گذشته ۲۳۸.۱۸ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: ذخیره آبخوان عمیق استان هم در مهر ماه سال جاری، در مقایسه با مهر سال گذشته، ۰.۹۴ میلیون متر مکعب کاهش و در مقایسه با متوسط ۱۵ سال گذشته هم ۵۵.۳۴ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.

کد مطلب 4456864

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