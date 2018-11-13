کاهش ۳۰ درصدی بارندگی مهر ماه در گلستان نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، علی نظری اظهار کرد: میزان بارندگی مهر ماه سال جاری استان در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش و نسبت به دوره شاخص دراز مدت ۱۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: جریان رودخانه ها در مهر ماه جاری نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو ۷۶ درصد کاهش و در حوضه گرگانرود ۱۵ درصد افزایش داشته است.

نظری ادامه داد: ذخیره آبخوان کم عمق استان در مهر ماه سال جاری، در مقایسه با مهر سال گذشته، ۷۲.۱۷ میلیون متر مکعب کاهش و در مقایسه با متوسط ۲۵ سال گذشته ۲۳۸.۱۸ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: ذخیره آبخوان عمیق استان هم در مهر ماه سال جاری، در مقایسه با مهر سال گذشته، ۰.۹۴ میلیون متر مکعب کاهش و در مقایسه با متوسط ۱۵ سال گذشته هم ۵۵.۳۴ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.