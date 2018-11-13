سومین اجلاسیه کنگره سه هزار شهید در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از کنگره سه هزار شهید قزوین با محوریت اجلاسیه جامعه زنان روز سه شنبه باحضور سردار غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین آغاز شد.

در این مراسم چهار هزار نفر از بانوان استان از اقشار مختلف دانش آموزان، کارمندان، طلاب،حوزه های مقاومت بسیج محلات حضور دارند.

این کنگره تا ۲۴ آبان ماه در قالب پنج اجلاسیه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی قزوین فعالیت می کند.

همچنین در کنار این کنگره، نمایشگاه «رسم پروانگی» با موضوع ایثار و شهادت برگزار شده و اجرای آن به ایام اجلاسیه محدود نمی‌شود؛ بلکه تا پایان این ماه ادامه دارد.

در نمایشگاه «رسم پروانگی» ۴۰ غرفه با خاک و سنگ و به شکل یک منطقه عملیاتی دفاع مقدس طراحی شده است.

این نمایشگاه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶ آماده بازدید علاقه مندان است.