قایقرانان اردبیل پس از ۱۸ سال صاحب اسکله شدند

مرتضی قاطع در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: با وجود تأسیس هیئت قایقرانی استان اردبیل از سال ۷۹ تاکنون این هیئت ورزشی فاقد اسکله مناسب برای قایقرانان فعال بود.

وی افزود: عدم وجود اسکله در اردبیل باعث شده بود تا قایقرانان در شرایط نامناسب جوی با مشقت بسیار و عبور از گل و لای حاصل از رطوبت خاک و بارندگی خود را به دریاچه و محل تمرین برسانند.

رئیس هیئت قایقرانی استان تصریح کرد: با رایزنی‌های انجام شده و کسب مجوزهای قانونی از سوی شهرداری اردبیل، با نصب اسکله قایقرانی به طول ۳۰ متر در ضلع جنوبی دریاچه شورابیل موافقت به عمل آمد تا با اعتبار ۱۵۰ میلیون ریالی یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی قایقرانان اردبیلی برطرف شود.

وی با بیان اینکه اسکله میزبانی از مسابقات آسیایی قایقرانی، متفاوت از اسکله کنونی خواهد بود، ادامه داد: راه‌اندازی اسکله ویژه برای میزبانی از مسابقات آسیایی کاناپولو و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از این رقابت‌ها نیازمند اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی بوده که با تأیید استاندار اردبیل منبع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری فراهم خواهد شد.

قاطع با اشاره به توسعه این رشته در استان و نیز آمادگی ورزشکاران اردبیلی برای حضور در رقابت های ملی بیان داشت:تلاش می کنیم ظرفیت و استعداد مناسب استان را با درخشش در رشته‌های مرتبط با قایقرانی نشان دهیم.