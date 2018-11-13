افزایش ۴۰۰ برابری قیمت قیر در دو دهه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی در دهمین همایش قیر و آسفالت با بیان اینکه کشور ما یک کشور حمل و نقل جاده ای است، گفت: علیرغم توسعه شبکه ریلی کشور که ۳۳۰۰ کیلومتر مسیر ریلی در حال اجراست و برخی از این محورها به بهره برداری رسیده است اما آمار استفاده از ریل در کشور پایین بوده که به معنای هدر رفت منابع ملی است.

وی با تاکید بر اینکه تنها ۱۰ درصد حمل و نقل کشور ریلی است و ۹۰ درصد آن جاده ای است افزود: بنابراین چاره ای جز تامین ایمنی حمل و نقل جاده ای نداریم به همین دلیل ۷۸۰۰ کیلومتر جاده اعم از بزرگراه، آزادراه و جاده اصلی در کشور در حال اجراست.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به خودرومحوری که در کشور داریم نیاز ما به توسعه جاده ها بیش از این مقدار است.

به گفته خادمی در حال حاضر تنها ۱۸ هزار کیلومتر بزرگراه و آزادراه در کشور ساخته شده و برای رسیدن به میزان مطلوب از جاده باید حداقل طول جاده های بزرگراهی و آزادراهی به ۳۶ هزار کیلومتر برسد تا بتوانیم ۷۵ درصد باری که در جاده ها جابجا می شود در مسیر ایمن تردد بدهیم.

وی با بیان اینکه حتی در مسیرهای جدید ریلی که افتتاح شده تمایل به استفاده از سفرهای ریلی کمتر است، گفت: اگرچه توسعه مسیرهای ریلی اشکالاتی مانند عدم اتصال به مراکز بار را دارد اما تمایل مردم به استفاده از خودروی شخصی همچنان بالاست و کمتر مایل به سفر با قطار هستند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه ۲۲۲۰ کیلومتر آزادراه در کشور داریم که با هزینه زیادی احداث شده اند، یادآور شد: اولویت با نگهداری این آزادراه هاست، در گذشته سالانه ۳۵ میلیون تن آسفالت ریزی برای احداث راه های جدید داشتیم اما در حال حاضر به دلیل گرانی قیر حجم آسفالت ریزی به ۱۵ میلیون تن در سال رسیده است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از سال ۸۰ تاکنون قیمت قیر ۴۰۰ برابر شده است. هر چند این افزایش قیمت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر مناسب است اما برای دستگاه های مرتبط با احداث و نگهداری جاده ها چالش ایجاد کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تنها راهی که برای اقتصادی شدن استفاده از قیر و آسفالت داریم این است که حجم استفاده از این محصول را در ساخت و سازها کاهش دهیم ولی نباید این کاهش استفاده از حجم قیر به کاهش تعداد پروژه های عمرانی منجر شود، تنها راه ممکن افزایش کیفیت قیر و آسفالت و کنترل مصرف آن است.

خادمی با بیان اینکه در حال حاضر در راه سازی از روش های سنتی استفاده شده و مجریان چند لایه آسفالت ریزی می کنند، گفت: باید با زیرسازی مناسب از حجم مصرف آسفالت کم کنیم اگر پیمانکاران و راه سازان فکر می کنند دولت پول می دهد که هم راه بسازیم و هم آن را نگهداری کنیم دیگر چنین چیزی وجود ندارد بلکه باید روش های طراحی و مهندسی راه تغییر یابد. ضمن اینکه روش های دیگری همچون کاهش مصرف قیر و تغییر اختلاط ها یک ضرورت است که با توجه به منابع مالی موجود باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: در پروژه های آزادراهی در حال استفاده از رویه های بتنی هستیم تا حجم مصرف آسفالت کاهش یابد چون معتقدیم استفاده از چند لایه آسفالت به ضرر منافع ملی است.

این مقام مسئول ادامه داد: در قانون موضوعی به نام قیر رایگان وجود دارد که در اختیار شرکت ساخت قرار می گیرد اما به نظر من وجود این قانون باعث شده مجریان ساخت و ساز راه ها برای استفاده از قیر و آسفالت بیشتر ترغیب شوند. در حالی که این منابع ملی ماست که در استفاده نادرست از قیر و آسفالت به هدر می رود.