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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک؛

ثبت نام پولادگر، باغستانی و الله‌کرمی در روز ششم

ثبت نام پولادگر، باغستانی و الله‌کرمی در روز ششم

در ششمین روز از مهلت قانونی ثبت نام مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، پولادگر، باغستانی و الله کرمی ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد پولادگر برای پست‌های هیات اجرایی و بازرس، عباس باغستانی برای تصدی پست های نایب رئیسی آقایان و هیات اجرایی و رقیه الله کرمی نیز برای تصدی پست های هیات اجرایی و بازرس، ثبت نام کردند.

تاکنون بیست نفر برای شرکت در مجموع انتخاباتی  اعلام نامزدی کرده اند.

ثبت نام در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک برای افرادی که شرایط حضور را دارند، تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه، ۲۴ آبان ماه در محل کمیته ملی پارالمپیک، انجام می شود.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک روز شنبه، ۲۴ آذر ماه در محل سالن همایش های آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4457105

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