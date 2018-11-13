سهام آسیایی افت امروز خود را جبران کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه، سهام آسیایی با امید به کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، افت امروز خود را جبران کرد. گزارشات حاکی از این است که مذاکره‌کننده ارشد تجاری چین، آماده می‌شود تا قبل از دیدار رهبران دو کشور، از واشنگتن دیدار کند.

رودریگز کارتیل، استراتژیست ارشد بازار در بانک ملی استرالیا، می‌گوید: بازارها این اخبار را مثبت تلقی کرده‌اند. و بنابراین ما شاهد بهبود گسترده حال‌وهوای بازارها جهان هستیم.

سهام چین افت‌های اوایل امروز خود را جبران کرد و به منطقه مثبت وارد شد. شاخص شرکت‌های برتر چین، سی‌اس‌آی۳۰۰ توانست ۰.۱ درصد رشد کند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن از سقوط ۱.۷ درصدی امروز خود بازگشت، هرچند همچنان ۰.۵ درصد پایین‌تر باقی ماند.

اما این شاخص که در سال ۲۰۱۷ توانسته بود به رشد قدرتمند ۳۳.۵ درصد دست پیدا کند، امسال همچنان در منطقه منفی باقی مانده و تا به حال ۱۷ درصد افت کرده است. ماه اکتبر گذشته بدترین ماه این شاخص از ۲۰۱۵ تا کنون بود.

وحشت از عدم رشد درآمدهای شرکت‌ها، افت تقاضای جهانی و افزایش سریع‌تر نرخ بهره آمریکا، در طول ماه گذشته سرمایه‌گذاران بازارهای سهام را روی لبه پرتگاه نگاه داشته است و آنها را تشویق کرده است که قبل از پایان سال، پول خود را از بازار بیرون بکشند.

نیکی ژاپن با افت شرکت‌های تجهیزات الکتریکی و تامین‌کننده‌های قطعات آیفون اپل، بیش از ۲ درصد سقوط کرد. دیشب پس از این که سه تامین‌کننده قطعات آیفون در مورد عملکرد این شرکت هشدار دادند، با سقوط سنگین سهام اپل، شاخص نزدک هم بیش از ۲ درصد سقوط کرد.

در بازار ارز، دلار استرالیا که معمولا به عنوان نقدینگی پوششی چین هم عمل می‌کند، ۰.۶ درصد جهش کرد و به نرخ ۰.۷۲۱۴ دلار رسید.

نگرانی های مربوط به برگزیت در اروپا باعث شد تا نرخ یورو و پوند کاهش یابد و شاخص دلار تا نرخ ۹۷.۶۹۳ واحد بالا برود. شاخص دلار بدون تغییر زیاد، در نرخ ۹۷.۵ تثبیت شد.

قیمت خرید نقدی طلای جهان ۰.۳ درصد تقویت شد و به ۱۲۰۴.۳ دلار رسید.