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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت؛

اخذ مجوز محصولات دانش بنیان حوزه سلامت تسهیل می شود

اخذ مجوز محصولات دانش بنیان حوزه سلامت تسهیل می شود

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از تسهیل مسیر اخذ مجوز محصولات دانش بنیان حوزه سلامت با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر حسین وطن پور با اعلام این خبر افزود: در نشست مشترکی که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار شد، موضوعاتی مانند توسعه شرکت های دانش بنیان، تسهیل مسیر اخذ مجوز برای محصولات ساخته شده توسط شرکت های دانش بنیان و ایجاد بازار برای این محصولات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: تعدادی از محصولات شرکت های دانش بنیان برای اخذ مجوز، مدت هاست پشت درهای کارشناسی سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی در صف می مانند و هماهنگی های لازم به وجود آمد تا کارگروهی بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت به منظور حل این مشکل تشکیل شود.

وی تاکید کرد: توسعه شرکت های دانش بنیان در شرایط تحریم های تحمیل شده و مشکلات به وجود آمده ارزی برای کشور، کمک زیادی کرده و در حال حاضر بخش عمده ای از داروهای بایوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی توسط مجموعه های دانش بنیان تولید می شود.

وطن پور با اشاره به وجود ۱۲۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت گفت: ۴۵۰ شرکت دانش بنیان حوزه سلامت، محصولات خود را به بازار عرضه می کنند و حدود ۴ هزار محصول دانش بنیان در بازار وجود دارد.

وی گفت: تا پایان سال گذشته حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان از شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت، خرید کرده ایم که گامی در جهت حمایت از تولید داخلی، تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت دانش و پیشرفت کشور است.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت تاکید کرد: خوشبختانه هماهنگی و همکاری های بسیار خوبی با هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران انجام شده تا بازار مناسبی برای محصولات دانش بنیان ایجاد شود و اگر شرکت های دانش بنیان بتوانند ۲۰ درصد از ظرفیت بازار محصولات را تولید کنند و تعهد به تامین کل نیازهای کشور داشته باشند، وزارت بهداشت واردات را کنترل خواهد کرد تا بازار مناسبی برای شرکت های دانش بنیان ایرانی ایجاد شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از محصولات دانش بنیان مانند داروهای بایوتکنولوژی و یا تجهیزات پزشکی مانند مانیتورهای قلبی، کل نیاز کشور را پاسخ می دهند و کشور نیازی به واردات این محصولات ندارد و حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ قلم کالاهای سلامت محور در کشور وجود دارد که واردات آن به صرفه نیست و توسط شرکت های دانش بنیان تولید می شود.

وطن پور با اشاره به همکاری بسیار نزدیک وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه تقویت شرکت های دانش بنیان گفت: این دو مجموعه اعتقاد ویژه ای به تقویت و حمایت از شرکت های دانش بنیان دارند و از نظر منابع مالی و اخذ مجوزهای لازم به محصولات دانش بنیان، به همدیگر وابسته هستند.

وی یادآور شد: وزیر بهداشت اعتقاد ویژه ای به حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولیدات آنها دارد، اما ملاک، کیفیت این محصولات است که در این صورت هیچ محدودیتی در خرید محصولات با کیفیت دانش بنیان برای وزارت بهداشت وجود ندارد.

کد مطلب 4457133

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