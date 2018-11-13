اخذ مجوز محصولات دانش بنیان حوزه سلامت تسهیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر حسین وطن پور با اعلام این خبر افزود: در نشست مشترکی که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار شد، موضوعاتی مانند توسعه شرکت های دانش بنیان، تسهیل مسیر اخذ مجوز برای محصولات ساخته شده توسط شرکت های دانش بنیان و ایجاد بازار برای این محصولات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: تعدادی از محصولات شرکت های دانش بنیان برای اخذ مجوز، مدت هاست پشت درهای کارشناسی سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی در صف می مانند و هماهنگی های لازم به وجود آمد تا کارگروهی بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت به منظور حل این مشکل تشکیل شود.

وی تاکید کرد: توسعه شرکت های دانش بنیان در شرایط تحریم های تحمیل شده و مشکلات به وجود آمده ارزی برای کشور، کمک زیادی کرده و در حال حاضر بخش عمده ای از داروهای بایوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی توسط مجموعه های دانش بنیان تولید می شود.

وطن پور با اشاره به وجود ۱۲۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت گفت: ۴۵۰ شرکت دانش بنیان حوزه سلامت، محصولات خود را به بازار عرضه می کنند و حدود ۴ هزار محصول دانش بنیان در بازار وجود دارد.

وی گفت: تا پایان سال گذشته حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان از شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت، خرید کرده ایم که گامی در جهت حمایت از تولید داخلی، تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت دانش و پیشرفت کشور است.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت تاکید کرد: خوشبختانه هماهنگی و همکاری های بسیار خوبی با هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران انجام شده تا بازار مناسبی برای محصولات دانش بنیان ایجاد شود و اگر شرکت های دانش بنیان بتوانند ۲۰ درصد از ظرفیت بازار محصولات را تولید کنند و تعهد به تامین کل نیازهای کشور داشته باشند، وزارت بهداشت واردات را کنترل خواهد کرد تا بازار مناسبی برای شرکت های دانش بنیان ایرانی ایجاد شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از محصولات دانش بنیان مانند داروهای بایوتکنولوژی و یا تجهیزات پزشکی مانند مانیتورهای قلبی، کل نیاز کشور را پاسخ می دهند و کشور نیازی به واردات این محصولات ندارد و حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ قلم کالاهای سلامت محور در کشور وجود دارد که واردات آن به صرفه نیست و توسط شرکت های دانش بنیان تولید می شود.

وطن پور با اشاره به همکاری بسیار نزدیک وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه تقویت شرکت های دانش بنیان گفت: این دو مجموعه اعتقاد ویژه ای به تقویت و حمایت از شرکت های دانش بنیان دارند و از نظر منابع مالی و اخذ مجوزهای لازم به محصولات دانش بنیان، به همدیگر وابسته هستند.

وی یادآور شد: وزیر بهداشت اعتقاد ویژه ای به حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولیدات آنها دارد، اما ملاک، کیفیت این محصولات است که در این صورت هیچ محدودیتی در خرید محصولات با کیفیت دانش بنیان برای وزارت بهداشت وجود ندارد.