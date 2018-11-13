پوشش گیاهی بیابان لوت نیاز به حفاظت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا رضائی ملکوتی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی پیرامون اولین همایش بین المللی گردشگری کویر لوت اظهار کرد: کویر لوت اولین اثر طبیعی ثبت شده در فهرست میراث طبیعی جهانی در سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان است.

مدیر پایگاه میراث جهانی بیابان لوت اظهار کرد: علی رغم تصور بسیاری از مردم کویر لوت به لحاظ پوشش گیاهی و جانوری بسیار شکننده است و کوچکترین تنشی باعث از بین رفتن آن می شود که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

رضائی ملکوتی اظهار کرد: پایگاه جهانی کویر لوت سه وظیفه مهم معرفی، اطلاع رسانی و حفاظت را بر عهده دارد و مطالعات متعددی در حوزه حوزه پوشش گیاهی و جانوری کویر لوت انجام شده است.

وی با اشاره به شکننده بوده پوشش گیاهی کویر لوت، بیان کرد: در این راستای مدیر حضور گردشگران در این کویر را بر عهده داشته ایم و شرایط را به گونه ای مدیریت کردیم که در یک زمان با حجم بی رویه از ورود گردشگران به آن منطقه رو به رو نشویم.

علیرضا خامه زر عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت: هر چند در حوزه گردشگری از جمله جذاب ترین کشورهای دنیا هستیم ولی در این عرصه موفق نبوده ایم.

وی با اشاره به حرکت رو به جلو در حوزه گردشگری اظهار کرد: توریسم صنعتی است که نیاز به زیر ساخت های سنگین نداشته و آلودگی محیط زیست نیز به همراه ندارد.

خامه زر یادآور شد: همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت یک کار فرابخشی است که با همکاری و همفکری از آن بیشترین بهره برداری را برای معرفی خراسان جنوبی کرد.