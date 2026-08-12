وضعیت ترافیک در محورهای شمالی؛ از چالوس تا رشت

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ سیاوش محبی گفت: به دلیل ترافیک فوقسنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران- شمال، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب از مرزنآباد به سمت تهران تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است و مسیر جنوب به شمال بهصورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.
وی افزود: این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت و رانندگان باید ضمن رعایت توصیههای پلیس، از توقف و ایجاد گره ترافیکی در طول مسیر خودداری کنند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه درباره وضعیت جوی و ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در برخی از محورهای استانهای مازندران و گلستان بارش پراکنده باران گزارش شده است.
وی ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال محور کرج- چالوس، محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه و در ادامه انارک تا مجلار، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
به گفته محبی، در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران- شمال نیز محدوده تونل شماره ۶ تا تونلهای ۱۳ و در ادامه تونلهای ۱۷ و ۱۸ تا انتهای آزادراه، ترافیک نیمهسنگین است.
وی افزود: در محور هراز، مسیر جنوب به شمال در محدوده مشاء و در ادامه پلور تا شاهاندشت، در محور فیروزکوه در محدوده شهرهای دماوند و پلسفید ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
جانشین رییس پلیس راه فراجا گفت: در آزادراه قزوین-رشت، محدوده شیرینسو و امامزاده هاشم، آزادراه تهران- پردیس از ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و آزادراه کرج-قزوین از مهرویلا تا گلدشت نیز ترافیک نیمهسنگین است
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