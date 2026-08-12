حامدی: خرید گندم در سقز از مرز ۹۹ هزار تن عبور کرد

فریدون حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون ۹۹ هزار و ۸۲۷ تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است که این میزان بیانگر تداوم روند مناسب برداشت و تحویل محصول توسط بهره‌برداران بخش کشاورزی است.

حامدی اظهار کرد: روند خرید گندم در شهرستان سقز همچنان ادامه دارد و مراکز خرید، محصول تولیدی کشاورزان را بر اساس برنامه تعیین‌شده دریافت می‌کنند.

وی افزود: نزدیک شدن میزان خرید گندم به ۱۰۰ هزار تن، نشان‌دهنده حجم قابل توجه تولید این محصول در شهرستان سقز و نقش مهم این منطقه در تأمین بخشی از نیاز استان به گندم است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز با اشاره به اهمیت مدیریت مناسب فصل برداشت و خرید محصولات کشاورزی بیان کرد: هماهنگی میان کشاورزان، مراکز خرید و مجموعه‌های مرتبط با بخش کشاورزی برای تسریع در روند تحویل محصول و جلوگیری از وقفه در فرآیند خرید ضروری است.

خرید ۷۹۷ تن کلزا از کشاورزان

حامدی در ادامه به وضعیت خرید محصولات دانه‌های روغنی در شهرستان سقز اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷۹۷ تن کلزا از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است.

وی افزود: کلزا از جمله محصولات مهم در الگوی کشت بخش کشاورزی به شمار می‌رود و توسعه کشت آن می‌تواند در افزایش تنوع محصولات، کاهش وابستگی به واردات دانه‌های روغنی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های بخش کشاورزی مؤثر باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز ادامه داد: فرآیند خرید کلزا نیز همزمان با برداشت این محصول انجام شده و محصول تولیدی کشاورزان از طریق مراکز تعیین‌شده خریداری می‌شود.

خرید ۵۴ تن کاملینا

حامدی همچنین از خرید ۵۴ تن کاملینا از کشاورزان شهرستان سقز خبر داد و اظهار کرد: در کنار گندم و کلزا، محصول کاملینا نیز از تولیدات بخش کشاورزی شهرستان است که تاکنون ۵۴ تن از آن خریداری شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه کشت محصولات متنوع در سقز خاطرنشان کرد: توجه به محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های منطقه می‌تواند به افزایش بهره‌وری اراضی، تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی و بهبود درآمد بهره‌برداران کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز در پایان تأکید کرد: مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان در فصل برداشت و خرید محصولات، روند فعالیت مراکز خرید و وضعیت تحویل محصولات توسط کشاورزان را پیگیری می‌کند تا فرآیند خرید محصولات با هماهنگی و نظم بیشتری انجام شود.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۹۹ هزار و ۸۲۷ تن گندم، ۷۹۷ تن کلزا و ۵۴ تن کاملینا از کشاورزان شهرستان سقز خریداری شده است.