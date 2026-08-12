اصغر طهماسبی بلداجی در گفتگو با مهر، با تسلیت رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و ثلاله پاک ایشان حضرت امام حسن مجتبی (ع) و در پاسخ به پرسشی درباره سیمای پیامبر گرامی اسلام در قرآن کریم با اشاره به اینکه مقام و شخصیت و اعتقاد به نبوت ایشان از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در کلام وحی است، اظهار کرد: قرآن در آیه ۴۰ از سوره مبارکه احزاب حضرت را «خاتم النبیین» معرفی می‌کند و یا در آیه ۱۰۷ سوره انبیاء، ایشان را رحمتی برای جهانیان می‌داند.

عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه رسول گرامی اسلام (ص) در آیه ۲۱ از سوره احزاب به عنوان «اسوه حسنه» معرفی می‌شوند، ادامه داد: مقام حضرت تا آنجا رفعت یافته که در آیات هفت تا ۱۰ سوره مبارکه نجم، نزدیک‌ترین مقام معنوی به ذات اقدس الهی هستند و در برخی آیات بر ملازمت اطاعت مطلق از ایشان در کنار اطاعت خدای سبحان تأکید می‌شود.

طهماسبی با تصریح اینکه سیمای پیامبر اسلام (ص) در قرآن سند جامع ناظر بر عصمت و حجیت سیره عملی ایشان است، افزود: تأکید کلام وحی بر اطاعت مطلق و بی قید و شرط از پیامبر (ص) حاکی از عصمت مطلق ایشان است. مقام حضرت در قرآن آنچنان والاست که از جمله در آیه ۳۱ از سوره مبارکه آل‌عمران، شرط دوستی حقیقی با خدای سبحان، اطاعت از رسولش بیان شده است.

اخلاق پیامبر اسلام (ص) اخلاق قرآن است

این قرآن‌پژوه با یادآوری اینکه اخلاق پیامبر اسلام (ص) اخلاق قرآن است، توضیح داد: آیات متعددی به این ساحت مهم شخصیت حضرت پرداخته و اخلاق الهی، عظیم و والای ایشان را تبیین می‌کنند از جمله در آیات سوم تا پنجم سوره نجم تأکید دارد که قول و فعل پیامبر (ص) حکایت‌گر وحی بوده و وحیانی بودن ایشان حاصل تعلیم خداوند است.

طهماسبی با تأکید بر اینکه تمام اقوال پیامبر (ص) جز کلام وحیانی نیست، اظهار کرد: حضرت از روی هوا و هوس یا رأی شخصی سخنی نمی‌گویند و در آیه چهار از سوره مبارکه قلم نیز خدای سبحان به تمجید اخلاق رسولش می‌پردازد و بزرگش می‌شمارد.

این مدرس دانشگاه اضافه کرد: در تفسیر ذیل این آیه از زبان علامه طباطبایی می‌خوانیم که پیامبر (ص) اخلاق اجتماعی نیکو و حُسن معاشرت داشتند، در مسیر حق ثابت‌قدم بودند، در برابر آزار مردم صبر و عفو و گذشت می‌کردند، سخاوتمند بودند و نرمی و تواضع و مدارا داشتند.

وی با تأکید بر اینکه قرآن در آیات دیگری نیز بر خُلق نیکوی پیامبر (ص) تأکید دارد، گفت: از جمله در آیه ۱۵۹ از سوره مبارکه آل‌عمران می‌خوانیم که حضرت رفتارهای ناپسند با خودشان را با صبر و بردباری تحمل می‌کردند و در نهایت کرامت و اخلاق بزرگوارانه و رفتار نیکو با اهانت‌کنندگان برخورد می‌کردند.

این نویسنده و پژوهشگر قرآنی با تصریح اینکه بخشی از آیات مصحف شریف نیز به جنبه عصمت پیامبر اسلام (ص) می‌پردازند، ادامه داد: آیه تطهیر (احزاب/۳۳)، انحصاراً در شأن پیامبر (ص)، امیرالمومنین (ع)، حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) بوده و عصمت این بزرگواران را اثبات می‌کند و دلالت مطلق بر عصمت اهل بیت علیهم السلام دارد.