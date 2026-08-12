آفرینش چند اثر برای موسیقی معاصر؛ ماجرای پروژه «جستار» چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «جُستار» به آهنگسازی امیر علوی یکی از تازه ترین مجموعه هایی است که طی روزهای گذشته در فضای مجازی پیش روی مخاطبان و علاقه مندان موسیقی قرار گرفته است.

«تریوی پیانو (برای پیانو، ویولنسل و ویولن)، «الژی برای پیانو»، «کاپریس برای ارکستر زهی»، «اسکچ شماره یک، دو، سه برای پیانو»، «دوئت برای ویولن و ویولا»، «موومان سمفونیک»، «فانتزی برای فلوت و پیانو» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

امیر علوی از جمله هنرمندان و پژوهشگران عرصه موسیقی است که طی سال های گذشته به عنوان مدرس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده موسیقی دانشگاه تهران و پردیس فارابی به فعالیت مشغول بوده و در این مدت هم آهنگسازی و پژوهش در حوزه های مختلف موسیقی را نیز دنبال کرده است.

وی در توضیح پروژه «جستار» نوشته است:

این آلبوم، گزیده ای از آثاری است که در دو دهه گذشته خلق شده و در آنها به بررسی رنگ آمیزی های متنوع و هارمونی های گوناگون در چارچوب ساختار موسیقی نئوتنال پرداخته شده است.

فرم قطعات آزاد و فارغ از محدودیت های سنتی است. به عبارتی مجموعه حاضر دامنه ای گسترده از آثار را شامل می شود؛ از قطعات سولو تا آثاری که برای ارکستر سمفونیک نگاشته شده اند.

مهم ترین دغدغه آهنگسازی هم علاوه بر خلق آثاری متعدد با زبان موسیقایی معاصر و آتنال (مانند سمفونی شماره یک) آفرینش قطعاتی بوده که از زبان موسیقایی تنال بهره می برند. در این راستا کوشیده شده تا نشان دهیم موسیقی معاصر صرفاً به زبان آتنال و استفاده از تکنیک های گسترده (extended techniques) محدود نمی شود و موسیقی، نئوتنال به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از این حوزه، امکان کاوش در هارمونی های غنی و ساختارهای نوین را فراهم می آورد. این رویکرد آکادمیک بر حفظ زیبایی شناسی و قابلیت شنیداری آثار تأکید دارد و آنها را برای طیف وسیعی از شنوندگان قابل درک و دریافت می سازد.