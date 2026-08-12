پیش بینی آخرین وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز چهارشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت آب و هوایی هرمزگان اظهار کرد: امروز آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط شرقی استان نیز وزش باد گرم و خشک خواهیم داشت.

وی افزود: طی ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات استان رشد ابر، رگبار تابستانه باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در برخی نقاط مرکزی استان نیز افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی، گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعد و برق، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

تداوم ناپایداری دریایی تا اوایل هفته آینده

وی درباره شرایط دریایی استان نیز گفت: از ساعات صبح تا ظهر، به‌ویژه در دریای عمان و تنگه هرمز، با افزایش بادهای جنوب شرقی، دریا متلاطم خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان اضافه کرد: در ساعات بعدازظهر نیز وزش بادهای جنوب غربی موجب متلاطم شدن دریا می‌شود و افزایش بادهای جنوب شرقی و تداوم شرایط متلاطم دریایی تا اوایل هفته آینده پیش‌بینی شده است.

حمزه‌نژاد توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی طی ساعات یادشده از تردد در مناطق دریایی استان خودداری کنند.

کاهش رطوبت و ماندگاری هوای گرم

وی با اشاره به شرایط دمایی استان بیان کرد: امروز دمای هوا ۲ تا ۴ درجه افزایش می‌یابد و کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و ماندگاری هوای گرم در استان پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد خاطرنشان کرد: از فردا پنجشنبه ۲۲ مرداد تا اوایل هفته آینده، با شدت گرفتن وزش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و افزایش رطوبت نسبی، ضمن ماندگاری هوای گرم، کاهش دمای بیشینه مورد انتظار است.

وی در پایان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برابر گرمای هوا تأکید کرد و گفت: شهروندان از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز، به‌ویژه در ساعات ظهر، خودداری کرده و مصرف بهینه حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار دهند.