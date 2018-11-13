برگزاری ۴۰ جشن کتاب در سراسر کشور همزمان با هفته کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم حیدری درباره برنامههای این نهاد در هفته کتاب گفت: امسال قرار است در چند برنامه مشارکت داشته باشیم ولی در دو برنامه به طور خاص حضور داریم.
وی ادامه داد: برگزاری ۴۰ جشن کتاب در ۴۰ شهر کشور یکی از این برنامههاست که ۳۰ شهر در مرکز استان و ۱۰ جشن در شهرهای فعال حوزه کتاب برگزار میشود. در این برنامه اعضای باشگاه کتابخوانی به همراه میهمانان باشگاه در یک روز خاص در یک میدان، خیابان یا مکان معینی گرد هم میآیند و با پرچمهای خود که نماد استانهایشان است راهپیمایی میکنند و به تبلیغ کتاب میپردازند. هر باشگاه کتابخوانی نیز با رژه کتاب در سطح شهر یک فضای فرهنگی بزرگی ایجاد میکند و برای کتاب جشن گرفته میشود.
حیدری با تاکید بر فرهنگی بودن انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ گفت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است و دین ما نشات گرفته از کتاب است این موضوع ایجاب میکند که جوانان ما امروزه با کتاب همراه باشند چرا که کتاب در این جامعه پویایی خود را دارد.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزیهای فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به دیگر برنامهها گفت: از دیگر برنامهها میتوان به حضور نویسندگان تهرانی در استانهای دیگر اشاره کرد که ضمن دیدار و سخنرانی در باشگاه کتابخوانی و جشن امضای کتاب، از مدارس و مهدکودکها بازدید کرده و با اعضای باشگاههای کتابخوانی به گفتوگو میپردازند. هم اکنون ۱۱ هزار باشگاه کتابخوانی در سراسر کشور تاسیس شده که در حال فعالیت هستند و جشن کتاب مکمل همان برنامهها در سراسر کشور است.
وی ادامه داد: همچنین پنجمین دوره جشنواره «تقدیر از مروجان کتابخوانی» امسال برگزار خواهد شد. آثار ارسال شده به دبیرخانه با همکاری خانه کتاب داوری شده است و اختتامیهی آن در هفته کتاب برگزار خواهد شد و از برگزیدگان مروجان و فعالان کتاب تجلیل میشود.
حیدری با اشاره به رشد جشنواره در سالیان اخیر گفت: در این دوره از جشنواره رشد خوبی در سطح کمی و کیفی آثار وجود داشته و بانوان حضور فعالی در بخش مروجان کتابخوان و گردهماییها داشتند. برنامه مهم دیگر، تجلیل از خادمان نشر است که اول آذر ماه طی با حضور معاون امور فرهنگی از افراد برگزیده تجلیل خواهند شد.
حیدری در پاسخ درخصوص تاثیرگذاری این برنامهها بر ترویج کتاب و کتابخوانی خاطرنشان کرد: سیاستهای ما در این ۴ یا ۵ سال گذشته بر ترویج کتاب و کتابخوانی تمرکز داشته است و یکی از این برنامهها جشنواره پایتخت کتاب ایران است. بازخورد ما از این برنامهها حاکی از تاثیرگذاری این برنامهها بر ترویج کتاب و کتابخوانی است و میزان رشد مشارکتکنندهها نشان از موفقیت ما در برنامههاست. تلاش ما این است تا در برنامههای خود از برنامههای فرهنگی شهرها و روستاهای کم برخوردار حمایت کنیم.
کتابخانهگردی با اعضای شورای شهر تهران در هفته کتاب
خبر دیگر از هفته کتاب اینکهف مدیر امور کتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از کتابخانهگردی اعضای شورای شهر تهران در ایام هفته کتاب خبر داد گفت: کتابخانه آیتالله حقشناس تنگستانی نیز در هفته کتاب افتتاح خواهد شد.
ایمان کرد درباره برنامههای این سازمان در هفته کتاب گفت: برنامههای سازمان در دو حوزه ستادی و مناطق تقسیم شده است. برنامههای فراگیر در حوزه ستادی شامل اجرا طرح کتابخانهگردی با حضور رییس سازمان و اعضای شورای شهر، برگزاری نهمین دوره جشن کتابیار ویژه تجلیل از فعالان حوزه نشر «کتابداران و کتابخوانان برتر»، افتتاح کتابخانه آیتالله حقشناس تنگستانی، برگزاری مرحله دو جام باشگاههای کودک و نوجوان، اجرای طرح تهرانگردی ویژه بازدید گروهی مدارس از کتابخانههای سازمان با همکاری تهرانگشت، برگزاری نخستین جشنواره کتاب شهر ویژه تجلیل از نویسندگان کتابهای مدیریت شهری و شهروندی، برگزاری چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات، رونمایی از نشریه ترجمان علم اطلاعات و دانششناسی، دیدار با پیشکسوتان حوزه نشر، کتاب و کتابداری، انعقاد تفاهم نامه با بنیاد نهجالبلاغه و الحاق کتابخانه نهجالبلاغه به کتابخانه عمومی تهران، انعقاد تفاهمنامه با پایانه اتوبوسرانی تهران برای کتابخانه سیار و انعقاد تفاهمنامه با موسسه خانه کتاب از جمله برنامههای این سازمان در هفته کتاب است.
وی ادامه داد: همچنین در مناطق ۲۲ گانه تهران نیز برنامههای مختلفی داریم که حدود ۱۷۷ برنامه است.
مدیر امور کتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان درباره شبکه کتابخانههای تهران بیان کرد: مجموعه کتابخانههای شهرداری تهران زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مدیریت امور کتابخانهها است که مجموعا ۳۷۲ کتابخانه در تهران وجود دارد. این کتابخانهها اولین شبکه کتابخانهای در خاورمیانه هستند به این معنا که عضویت در این کتابخانهها به معنای عضویت در تمام کتابخانههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.
بخشنامه وزارت کشور به استانداران برای تعامل با نهادها در هفته کتاب
در خبری دیگر مربوط به هفته کتاب، وزارت کشور به مناسبت برگزاری بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران بخشنامهای را به استانداران ابلاغ کرد.
در این بخشنامه بر ضرورت هماهنگی و تعامل سازنده میان نهادها، سازمانها و مراکز فرهنگی دولتی و غیر دولتی برای به منظور بهتر برگزار شدن برنامههای بیست و ششمین هفته کتاب در ایام یاد شده تاکید شده است.
همچنین وزارت کشور همزمان با برگزاری بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برخی از کتابهای مازاد ونسخ تکراری موجود در این وزارتخانه را به کتابخانههای مناطق محروم اهدا خواهد کرد.
این وزارتخانه در نظر دارد در ایام هفته کتاب و کتابخوانی مسابقه کتابخوانی را در مراکز مقاومت بسیج وزارت کشور برگزار کند. همچنین همزمان با روز کتاب و کتابخوانی تعداد ۴ نفر از کتابخوانان نمونه این وزارتخانه تقدیر خواهند شد.
بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «حال خوش خواندن» از تاریخ ۲۴ آبان تا ۱ آذرماه با مشارکت بیش از ۶۰ نهاد و سازمان در سراسر کشور برگزار میشود.
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