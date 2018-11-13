کمبود نیرو در آموزش و پرورش بیداد می کند/نگرانی ها برای۲سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی واقعی ظهر سه شنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان، اظهار کرد: با توجه به نبود امکانات و معضلات مالی در سطح کشور و استان مشکلات آموزش و پرورش منحصر به فرد و زیاد است.

وی با بیان اینکه خشکسالی ها باعث مهاجرت ها به مرکز استان و موجب کمبود فضای آموزشی شده است، افزود: به دلیل اینکه برخی از ساختمان های اجاره ای استاندارد کافی را برای مدارس ندارند باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کمبود فضاهای آموزشی در سطح استان بسیار زیاد است، گفت: در حال حاضر ۳۵۲ کلاس آموزشی در سطح استان کمبود داریم.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از فضاهای آموزشی در سطح استان فرسوده هستند و نیاز به مقاوم سازی دارند، عنوان کرد: اعتبارات آموزش و پرورش کفاف این حجم از کمبود فضای آموزشی را ندارد.

واقعی با اشاره به اینکه در بودجه امسال نمایندگان توجه ویژه ای بر حداقل حقوق آموزش و پرورش داشته باشند، بیان کرد: با توجه به شناور بودن قیمت ها در عصر امروز خرید برای مدارس به خصوص مدارس شبانه وزی با مشکلات جدی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه سعی داریم از کالاهای تنظیم بازار برای مدارس شبانه روزی استفاده کنیم، اظهار داشت: بیشترین آمار مدارس شبانه روزی در کشور مربوط به استان خراسان جنوبی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۱ مدرسه شبانه روزی در سطح استان با تعداد ۱۸ هزار دانش آموز فعالیت می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش همواره با کمبود سرانه مواجه است و اگر کمک والدین نباشد باید درب مدارس را ببندیم، افزود: با توجه به اینکه مردم استان از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند اطلاق خودگردان بودن از فضاهای اردوهی، کانونی و رفاهی منطقی نیست.

وی با بیان اینکه اگر بحث حاکمیتی آموزش و پرورش واقعیت دارد باید برای همه دستگاه ها تبیین شود، گفت: اعتبار کافی برای بسیاری از امور در حوزه آموزش و پرورش در نظر گرفته نشده است.

واقعی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش استان نیازمند سیستم های اولیه جهت هوشمند سازی مدارس است، عنوان کرد: کمبود نیروی انسانی در استان بیداد می کند در صورتی که برای دو سال آینده به شدت نگران کننده خواهد بود.

وی با بیان اینکه سهمیه اختصاص یافته نیروی انسانی به استان خراسان جنوبی بسیار کم است، اظهار داشت: قالب مدارس در سطح استان به دلیل کمبود فضای آموزشی به سمت دو شیفته شدن می روند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه چالش نیروی انسانی در استان را نمی توانیم با این سهمیه موجود پر کنیم، افزود: در حال حاضر ۲۷ هزار نفر ساعت حق التدریس در مدارس استان داریم.

وی با بیان اینکه کمترین تخلفات مالی در حوزه آموزش و پرورش استان وجود دارد، گفت: یارانه مواد غذایی برای دانشگاه ها لحاظ شده اما برای دانش آموزان مدارس شبانه روزی هیچ سهمی لحاظ نشده است.