افتتاح نمایشگاه عکس «کودکان زلزله زده»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس «کودکان زلزله زده» روز دوشنبه ۲۱ آبان با حضور کامران تفتی و سامان گوران در باغ موزه قصر افتتاح شد.

گروه سرود مدرسه ایلیا از برنامه هایی بود که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس «کودکان زلزله زده» اجرا شد و در آخر نیز نمایشگاه با حضور جمعی از کودکان، اصحاب رسانه، عکاسان و هنرمندان و همچنین کامبیز دیرباز سخنگوی پویش «بد سرپرست تنهاتر است» افتتاح شد.

این نمایشگاه که شامل ۸۰ عکس برگزیده از مجموع ۱۵۰۰ عکسی است که عکاسان برای شرکت در نمایشگاه ارائه داده بودند همه روزه تا دوشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر در سالن اصلی باغ موزه قصر برپا و پذیرای مهمانان است.