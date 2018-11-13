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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

مدیر حوزه علمیه خراسان :

آموزش مبتنی بر پژوهش از نیازهای کشور است

آموزش مبتنی بر پژوهش از نیازهای کشور است

مشهد-مدیر حوزه علمیه خراسان گفت: امروز یکی از مهم ترین نیازهای کشور آموزش مبتنی بر پژوهش برای تربیت نسل آینده است.

به گزارش خبرنگارمهر،حجت الاسلام سید مصباح عاملی صبح سه شنبه در نشست همکاری های مشترک حوزه و آموزش و پرورش در مشهد اظهار کرد: دنیای امروز بر محور فعالیت های نرم افزاری در حال گردش است و بسیاری از کشور ها بر تکیه بر این حوزه اقدامات خود را به انجام می رسانند. 

وی افزود: ما نیز باید در کشورمان خصوصا در عرصه های علمی و تربیتی از علوم پیشرفته استفاده کنیم تا بتوانیم سرعت پیشرفت کشور را افزایش داده و به اهداف خود دست یابیم. 

مدیرحوزه علمیه خراسان بیان کرد: امروز یکی از نیازهای کشور آموزش مبتنی بر پژوهش بوده و حوزه علمیه خراسان آمادگی دارد با بهره بردن از نیروی ماهر و با استفاده از هیئت های اندیشه ورز و قرارگاه های علمی خود، نیروی ماهری را تربیت کرده و در راستای ایجاد تحول در حوزه آموزش کشور گام بردارد. 

عاملی خاطرنشان کرد: تربیت و توانمند سازی طلاب برای ورود به حوزه آموزش و پاسخگویی به نیاز های جامعه که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است باید به صورت مشترک دستور کار حوزه و آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی بیان کرد: توجه به دانش آموزان به این جهت دارای اهمیت است که این افراد آینده سازان کشور بوده و قرار است در عرصه های مختلف مشغول به کار شوند و  همین افراد حوزه های علمیه را در آینده تشکیل داده و کارگزاران نظام اسلامی خواهند شد.

مدیرحوزه علمیه خراسان بیان کرد: در راستای توجه به موضوعات آموزشی و تربیتی هیئت های اندیشه ورز در حوزه علمیه خراسان تشکیل شده است تا بتوانیم نیازهای این بخش را مرتفع کنیم.

کد مطلب 4457281

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