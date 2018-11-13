آموزش مبتنی بر پژوهش از نیازهای کشور است

به گزارش خبرنگارمهر،حجت الاسلام سید مصباح عاملی صبح سه شنبه در نشست همکاری های مشترک حوزه و آموزش و پرورش در مشهد اظهار کرد: دنیای امروز بر محور فعالیت های نرم افزاری در حال گردش است و بسیاری از کشور ها بر تکیه بر این حوزه اقدامات خود را به انجام می رسانند.

وی افزود: ما نیز باید در کشورمان خصوصا در عرصه های علمی و تربیتی از علوم پیشرفته استفاده کنیم تا بتوانیم سرعت پیشرفت کشور را افزایش داده و به اهداف خود دست یابیم.

مدیرحوزه علمیه خراسان بیان کرد: امروز یکی از نیازهای کشور آموزش مبتنی بر پژوهش بوده و حوزه علمیه خراسان آمادگی دارد با بهره بردن از نیروی ماهر و با استفاده از هیئت های اندیشه ورز و قرارگاه های علمی خود، نیروی ماهری را تربیت کرده و در راستای ایجاد تحول در حوزه آموزش کشور گام بردارد.

عاملی خاطرنشان کرد: تربیت و توانمند سازی طلاب برای ورود به حوزه آموزش و پاسخگویی به نیاز های جامعه که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است باید به صورت مشترک دستور کار حوزه و آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی بیان کرد: توجه به دانش آموزان به این جهت دارای اهمیت است که این افراد آینده سازان کشور بوده و قرار است در عرصه های مختلف مشغول به کار شوند و همین افراد حوزه های علمیه را در آینده تشکیل داده و کارگزاران نظام اسلامی خواهند شد.

مدیرحوزه علمیه خراسان بیان کرد: در راستای توجه به موضوعات آموزشی و تربیتی هیئت های اندیشه ورز در حوزه علمیه خراسان تشکیل شده است تا بتوانیم نیازهای این بخش را مرتفع کنیم.