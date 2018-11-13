به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران به میزبانی آب منطقهای سمنان، بابیان اینکه سند توسعه آب استان تدوینشده است، تأکید کرد: این سند در شورای سازگاری منابع آبی استان مطرح و پس از تصویب به شورای برنامهریزی و سپس وزارت نیرو ارسالشده که خوشبختانه بازخوردهای مثبتی را به دنبال داشته است.
وی بابیان اینکه توجیهپذیری انتقال آب بینحوزهای در این سند عنوانشده است، افزود: نهایی شدن سند توسعه آب استان سمنان باعث میشود تا طرحهای انتقال بینحوزهای آب در استان، ازجمله انتقال آب دریای خزر توجیهپذیر شوند.
کاهش ۳۱ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان بابیان اینکه تدوین طرح توسعه آب گامی برای رفع مشکل خشکسالی است، گفت: همانطور که مقام عالی وزارت نیز درباره این سند تأکید دارد، تدوین سند توسعه آب استان گام بلندی برای انتقال آب دریای خزر به سمنان محسوب میشود.
حیدریان درباره اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش مصرف آب، بیان داشت: امسال پس از بازه زمانی ۱۰ ساله خوشبختانه شاهد کاهش ۳۱ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی هستیم که این امر نویدبخش احیای منابع آبی است اما به معنای فراموش کردن تهیه و تولید آب نیست.
وی بابیان اینکه تولید آب نیز در این بازه زمانی ۲۶درصد افزایشیافته است، بیان کرد: بهرهوری بخش زارعی استان سمنان باوجود این معادله دو سویه، از ۱.۳ به ۳.۶ در سطح زراعی رسیده است.
مدیرعامل آب منطقه ای سمنان گفت: پروژه انتقال آب خزر به سمنان در فهرست بهای مالی سال ۹۵، با تخمین اعتبار شش هزار میلیارد تومانی روبرو است که البته در وزارت نیرو برای تأمین منابع مالی و بودجه ای این پروژه جلسات متعددی گذاشته شده است.
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