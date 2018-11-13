  1. سلامت
  2. درمان
۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

دبیر علمی کنگره چشم پزشکی ایران مطرح کرد؛

ژن درمانی در چشم پزشکی/خبر خوش برای افراد کم بینا

ژن درمانی در چشم پزشکی/خبر خوش برای افراد کم بینا

دبیر علمی بیست و هشتمین کنگره چشم پزشکی ایران، از کاربرد ژن درمانی در حوزه چشم پزشکی به عنوان یک خبر خوش برای افرام کم بینا و نابینا، یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سلطان‌سنجری، روز سه شنبه در افتتاحیه بیست و هشتمین کنگره چشم‌پزشکی ایران، در مرکز همایش های رازی، در ارتباط با موضوع ژن درمانی برای مشکلات بینایی، اظهار داشت: این مسئله برای درمان بیماری‌های ارثی ناشی از اختلالات ژنتیکی و تغییر در ژن کاربرد دارد.

وی افزود: امروزه محققان ثابت کرده‌اند از طریق ویروس می‌توان ژن را وارد سلول بدن کرد و اختلال ژنی را جهت رفع آن اقدامات لازم انجام داد و این خبر خوشی در حوزه درمان نابینایی و کم بینایی‌های ارثی است.

دبیر علمی بیست و هشتمین کنگره چشم پزشکی ایران با تاکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، گفت:‌از طریق مشاوره‌های قبل از ازدواج نمی‌توان صد در صد بیماری‌های نادری که از طریق تغییر در ژن  حاصل شده‌اند را شناسایی و درمان کرد که درمان شب‌کوری که منجر به نابینایی می‌شود از جمله مواردی بود که در این حوزه می‌توان مد نظر قرار داد.

سلطان‌سنجری بیان کرد: شب کوری دارای ۱۸ ژن دارد که شناسایی تنها ۲ مورد آن محقق شده و بهترین راه برای کاهش آمار این بیماری پیشگیری است. همچنین شیوع شب کوری هر چند چندان زیاد نبود ولی به دلیل اینکه از نوزادی تا پایان عمر فرد را گرفتار می‌کند مشکلات زیادی را برای خانواده به همراه دارد.

وی گفت: ژن درمانی برای شب کوری در حال حاضر در ایران مراحل تحقیقاتی را طی کرده و هنوز به مرحله بالینی راه نیافته است که امیدواریم این موضوع در کشور ما هر چه سریع‌تر محقق شود.

کد مطلب 4457415
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها