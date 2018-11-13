ژن درمانی در چشم پزشکی/خبر خوش برای افراد کم بینا

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سلطانسنجری، روز سه شنبه در افتتاحیه بیست و هشتمین کنگره چشمپزشکی ایران، در مرکز همایش های رازی، در ارتباط با موضوع ژن درمانی برای مشکلات بینایی، اظهار داشت: این مسئله برای درمان بیماریهای ارثی ناشی از اختلالات ژنتیکی و تغییر در ژن کاربرد دارد.
وی افزود: امروزه محققان ثابت کردهاند از طریق ویروس میتوان ژن را وارد سلول بدن کرد و اختلال ژنی را جهت رفع آن اقدامات لازم انجام داد و این خبر خوشی در حوزه درمان نابینایی و کم بیناییهای ارثی است.
دبیر علمی بیست و هشتمین کنگره چشم پزشکی ایران با تاکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، گفت:از طریق مشاورههای قبل از ازدواج نمیتوان صد در صد بیماریهای نادری که از طریق تغییر در ژن حاصل شدهاند را شناسایی و درمان کرد که درمان شبکوری که منجر به نابینایی میشود از جمله مواردی بود که در این حوزه میتوان مد نظر قرار داد.
سلطانسنجری بیان کرد: شب کوری دارای ۱۸ ژن دارد که شناسایی تنها ۲ مورد آن محقق شده و بهترین راه برای کاهش آمار این بیماری پیشگیری است. همچنین شیوع شب کوری هر چند چندان زیاد نبود ولی به دلیل اینکه از نوزادی تا پایان عمر فرد را گرفتار میکند مشکلات زیادی را برای خانواده به همراه دارد.
وی گفت: ژن درمانی برای شب کوری در حال حاضر در ایران مراحل تحقیقاتی را طی کرده و هنوز به مرحله بالینی راه نیافته است که امیدواریم این موضوع در کشور ما هر چه سریعتر محقق شود.
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