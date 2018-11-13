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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۶

آزادی ۴ هزار زندانی غیرعمد در نیمه نخست سال ۹۷

آزادی ۴ هزار زندانی غیرعمد در نیمه نخست سال ۹۷

ستاد دیه کشور اعلام کرد: در شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۴۰۳۳ زندانی جرایم غیرعمد از بند زندان رهایی یافتند که ۱۰۱ نفر این مددجویان را زنان شامل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  ستاد دیه کشور، استان اصفهان با آزادی ۳۷۵ زندانی نیازمند در راس این فهرست قرار داشته و در ادامه تهران با استخلاص ۳۲۰ بدهکار و فارس با ۱۸۸ مورد آزادی در رتبه‌های بعد قرار دارند.

۲۰۱۹ نفر از این محبوسان را بدهکاران چک، ۱۰۲۷ نفر را متعهدان پرداخت مهریه و نفقه و مابقی افراد را محکومان دیه ناشی از حوادث رانندگی یا کارگاهی تشکیل می‌دهند.

کل بدهی زندانیان یاد شده رقمی معادل ۵ هزار میلیارد ریال بود که به همت کمیته‌های صلح ستاد دیه ۴۷ درصد این محکوم‌ٌبه از سوی شکات خصوصی و اولیاءدم گذشت شده و جالب توجه این که حدود ۷۰۰ نفر از مددجویان هم بدون پرداخت وجه و تنها از طریق مشاوره آزاد شده‌اند.

در فرآیند آزادی‌ طلبکاران با سخاوت استان‌هایی چون لرستان و گلستان با چشم‌پوشی از ۸۲ درصد حقوق خود، بیشترین همیاری را در حبس‌زدایی از بدهکاران غیربزهکار داشته و در مقابل شاکیان استان‌هایی مانند تهران در وصول مطالبات خود تنها ۷ درصد گذشت داشته‌اند.

کد مطلب 4457417

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