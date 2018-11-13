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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

معرفی شورای علمی هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران»

معرفی شورای علمی هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران»

نخستین جلسه شورای علمی هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» برگزار شد.

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفتمین همایش، محمدمهدی رحیمیان مدیر شورای همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران»، اسماعیل عباسی، شهاب الدین عادل، محمدرضا شریف زاده و مهرداد افسری به عنوان شورای علمی این دوره همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» معرفی شدند.

نخستین جلسه شورای علمی هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی برای مباحث و نشست های علمی این دوره در بیرخانه همایش برگزار شد.

انجمن عکاسان ایران هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» را ۱۴ تا ۲۳ آذرماه امسال در خانه هنرمندان برگزار می کند.

کد مطلب 4457499
عطیه موذن

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