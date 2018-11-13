استمرار فرآیند کادرسازی با انتخاب مدیران بومی امکان پذیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی پیش از ظهر سه شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: انتخاب مدیران بومی این امکان را برای استان فراهم می کند که فرآیند کادرسازی در ساختار مدیریتی استان مرکزی به نحو مطلوب پیش رود و استمرار یابد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: مجمع نمایندگان استان مرکزی بر این امر تاکید دارد که حداکثر استفاده از افراد بومی توانمند استان در حوزه های مدیریت انجام پذیرد.

کریمی بیان کرد: با توجه به نظر اکثریت قاطع نمایندگان مجلس در رابطه با اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان اقدام شایسته ای بود که انجام شد و این به معنای نفی تجارب ارزشمند بازنشستگان نیست و بایستی زمینه برای استفاده از تجربه این افراد فراهم باشد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس خاطرنشان ساخت: با توجه به محدودیت اعتبارات، در حال حاضر کار کردن در حوزه های عمرانی از جمله راه و شهرسازی دشوار بوده و دست مدیران برای کار گسترده باز نیست و پیمانکاران نیز با مشکلاتی مواجه هستند، در این شرایط مدیران می توانند با خلاقیت و ابتکار عمل کرده و پیگیری کنند تا از ظرفیت های موجود و اعتبارات ملی بیشتر بهره گرفته شود.

وی عنوان کرد: سهم عمده ای از بودجه های دولت در قالب ردیف های ملی تعریف می شود و باید تلاش کنیم تا سهم استان از این اعتبارات افزایش یابد و به این ترتیب بتوانیم در حوزه عمرانی عملکرد مطلوب تری داشته باشیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: در حوزه ریلی، راهداری و سایر حوزه های مرتبط با راه و شهرسازی در استان مرکزی باید تلاش و پیگیری صورت پذیرد تا بتوانیم پروژه های موثری را به انجام برسانیم و ارتقای وضعیت استان را در این بخش رقم بزنیم.