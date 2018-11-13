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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۲۷

رئیس پلیس راه خراسان شمالی:

برخورد پراید با عابر پیاده در خراسان شمالی یک کشته برجای گذاشت

برخورد پراید با عابر پیاده در خراسان شمالی یک کشته برجای گذاشت

بجنورد - رئیس پلیس راه خراسان شمالی از برخورد یک دستگاه پراید با عابر پیاده در کیلومتر ۴۳ جاده رباط قره بیل با یک کشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حسین زاده اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد تصادف در محور رباط قره بیل به جنگل گلستان بلافاصله کارشناسان این پلیس به محل مورد نظر اعزام شدند.

حسین زاده با اشاره به اینکه در این حادثه متاسفانه عابر پیاده به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرده، افزود: کارشناسان علت وقوع این حادثه را عدم توجه به جلو از جانب راننده خودروی پراید عنوان داشتند.

وی با تاکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مهمترین عامل در جهت پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی است از رانندگان خواست با جدیت به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه کرده و از شتاب زدگی در حین رانندگی جدا خود داری کنند.

کد مطلب 4457534

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