دارالمرحمه هویت فرهنگی سمنان از طریق نشر ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین چاوشی در نشست بعد از ظهر سه شنبه با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان در دفتر خود، با بیان اینکه کتابخانه‌های عمومی نقش بسزایی در ترویج دارالمرحمه به عنوان هویت فرهنگی استان دارند، بیان کرد: این امر از طریق نشر ترویج شود.

وی بابیان اینکه ثبت سابقه فرهنگی و تاریخی باعث هویت‌سازی می‌شود، افزود: کتابخانه‌های عمومی استان سمنان باید در ترویج دارالمرحمه به‌عنوان هویت فرهنگی و تاریخی استان تلاش کنند.

ضرورت ترویج هویت سمنان

استاندار سمنان بابیان اینکه باید دارالمرحمه به‌عنوان هویت فرهنگی و تاریخی سمنان ثبت شود، بیان کرد: متأسفانه هنوز کار تحقیقاتی برای شناخته شدن استان به دارالمرحمه انجام‌نشده است.

چاوشی بر لزوم احیاء و مطرح کردن سمنان به‌عنوان دارالمرحمه تأکید کرد و گفت: با توجه به پیشینه این سنت اسلامی، سمنان از دیرباز به‌ این عنوان میزبان زائران امام رضا (ع) بوده است.

وی با اشاره به این مطلب که استان سمنان از فرصت ارزشمند قرار گرفتن در بین دو حرم برخوردار است و باید از این فرصت نهایت بهره را ببریم، اظهار داشت: شهر سمنان از دیرباز به دارالمرحمه معروف بوده و مردم خوب این دیار به زائران حضرت رضا(ع) رسیدگی می‌کردند و عنوان دارالمرحمه نیز از همین رو به این دیار اطلاق می‌شده است.

برگزاری ۴۰۰ عنوان برنامه

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان نیز با اشاره به اینکه قریب به ۴۰۰ عنوان برنامه و فعالیت به مناسبت هفته کتاب در استان اجرا خواهد شد، افزود: در این هفته همچنین اولین همایش مؤلفان و نویسندگان دستگاه‌های اجرایی با مشارکت ادارات و نهادهای اجرایی، فرهنگی و اداری برگزار می‌شود.

نورعلی غلامحسین سماکوش تقدیر و تجلیل از کتابداران برتر و کتابخانه‌های برتر را دیگر برنامه هفته کتاب دانست و تأکید داشت: افتتاح کتابخانه روستایی نام نیک میامی نیز از دیگر برنامه‌های هفته کتاب است.

وی اختتامیه برگزیدگان هشتمین جشنواره کتاب‌خوانی رضوی و تقدیر از ۳۶۷نفر در رده‌های سنی کودک، نوجوان، بزرگ‌سالان و بخش خانوادگی، افتتاح سالن مطالعه برادران و خواهران کتابخانه عمومی الغدیر، طرح اهدای کتاب، افتتاح سالن مطالعه برادران و خواهران کتابخانه الغدیر، افتتاح سالن مخزن کتابخانه روستایی نردین، افتتاح بخش کودک کتابخانه الغدیر میامی، افتتاح بخش کودک کتابخانه البرز شاهرود و ... را ازجمله برنامه‌های هفته کتاب سال جاری برشمرد.