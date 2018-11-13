برقراری ۴۷۰ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۵ عملیات طی یک روز

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۷۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۲۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۰۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۴۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در شهرک فرهنگیان و حریق خودرو در پل فرهنگیان بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در سبدبافان و ۲ مورد نجات حیوانات در محله حاجی و حصار امام (ره) توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیانای اضافه کرد: تعداد ۲ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.