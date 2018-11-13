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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۱۷

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج:

۱۵ هکتار از اراضی باغی و زراعی کرج آزادسازی شد

۱۵ هکتار از اراضی باغی و زراعی کرج آزادسازی شد

کرج - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج از آزادسازی پانزده هکتار از اراضی باغی و زراعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا روشن نژاد با اشاره به قلع و قمع ۷۱ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان کرج، بر جلوگیری از تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید با صدور مجوز و مطابق با ضوابط قانونی باشد.

وی همچنین از کشاورزان خواست از هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی به‌صورت غیرمجاز خودداری کنند.

رئیس اداره امور اراضی شهرستان کرج نیز در ادامه گفت: قبل از اجرای احکام قطعی صادره از مرجع قضایی، نسبت به شناسایی و صدور اخطار توسط همکاران اداره امور اراضی و اکیپ گشت حفاظت اراضی شهرستان اقدام می­شود.

بابک سردشتی اضافه کرد: با پیگیری­های انجام‌شده و همراهی یگان امداد نیروی انتظامی شهرستان و کارکنان شهرداری­های محمد شهر و ماهدشت طی این عملیات که باهدف حفظ عرصه­های کشاورزی انجام شد حدود ۱۵ هکتار از اراضی زراعی و باغات شهرستان به حالت اولیه بازگشت.

کد مطلب 4457678

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