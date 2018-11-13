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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۴۶

استاندار مرکزی:

صادرات کشور در سال جاری ۱۳ درصد افزایش داشته است

صادرات کشور در سال جاری ۱۳ درصد افزایش داشته است

اراک- استاندار مرکزی گفت: طی هفت ماهه نخست سال جاری ۲۷ میلیارد دلار صادرات برای کشورمان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز سه شنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در آشتیان اظهار داشت: از این میزان صادرات، سهم صادرات استان مرکزی طی این مدت حدود ۶۰۰میلیون دلار بوده است.

وی افزود: از مجموع ۲۷ میلیارد دلار صادرات کشور، تنها هفت میلیارد دلار به حساب سامانه «نیما» واریز شده و در حقیقت ۲۰ میلیارد دلار از این پول به حساب دولت نیامده است.

آقازاده خاطرنشان کرد: میزان واردات در همین مدت هفت ماهه نیز حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده و صرف واردات کالاهای اساسی و غیراساسی شده که هفت میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی بوده و ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیز از محل ذخیره ارزی کشور تامین شده است.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری باید حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات و در ازای آن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هم صادرات داشته باشیم، تصریح کرد: دولت نگران سرمایه های کشور است که به عنوان صادرات بیرون می رود، اما در عمل چیزی بابت این صادرات به کشور بازنمی گردد.

آقازاده اظهار داشت: امیدواریم آن ۲۰ میلیارد دلار که به حساب دولت نیامده، تبدیل به مواد اولیه شده و به کشور بازگردد تا بتوان در راستای رفع مشکلات گام های اساسی برداشت.

کد مطلب 4457680

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