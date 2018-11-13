صادرات کشور در سال جاری ۱۳ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز سه شنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در آشتیان اظهار داشت: از این میزان صادرات، سهم صادرات استان مرکزی طی این مدت حدود ۶۰۰میلیون دلار بوده است.

وی افزود: از مجموع ۲۷ میلیارد دلار صادرات کشور، تنها هفت میلیارد دلار به حساب سامانه «نیما» واریز شده و در حقیقت ۲۰ میلیارد دلار از این پول به حساب دولت نیامده است.

آقازاده خاطرنشان کرد: میزان واردات در همین مدت هفت ماهه نیز حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده و صرف واردات کالاهای اساسی و غیراساسی شده که هفت میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی بوده و ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیز از محل ذخیره ارزی کشور تامین شده است.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری باید حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات و در ازای آن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هم صادرات داشته باشیم، تصریح کرد: دولت نگران سرمایه های کشور است که به عنوان صادرات بیرون می رود، اما در عمل چیزی بابت این صادرات به کشور بازنمی گردد.

آقازاده اظهار داشت: امیدواریم آن ۲۰ میلیارد دلار که به حساب دولت نیامده، تبدیل به مواد اولیه شده و به کشور بازگردد تا بتوان در راستای رفع مشکلات گام های اساسی برداشت.