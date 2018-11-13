به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش با انتشار خبری فوری اعلام کرد که شبکه سی‌ان‌ان در ارتباط با لغو مجوز ورود خبرنگار خود برای ورود به کاخ سفید علیه دوتالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اقامه دعوا کرد.

بر اساس این گزارش، شبکه تلویزیونی در شکوائیه خود از طرف «جیم آکوستا» (Jim Acosta) از دادگاه خواسته است تا مجوز ورود او به کاخ سفید را به وی برگزداند.

این رویداد پس از آن به وقوع پیوست که این خبرنگار در جریان کنفرانس مطبوعاتی مربوط به انتخابات میان‌ دوره‌ ای آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس‌ جمهوری آمریکا مورد حمله لفظی قرار گرفت.

حادثه زمانی روی داد که وی از ترامپ درباره استفاده از کلمه «تهاجم» برای مهاجران عازم به مرز این کشور با مکزیک سئوال پرسیده بود؛ ترامپ هم در پاسخ گفت: شما سی‌ان‌ان را اداره کنید و بگذارید من کشور را اداره کنم. اگر سی‌ان‌ان را درست اداره می‌ کردید، جایگاهتان بهتر از این بود.

لازم به ذکر است، سارا سندرز سخنگوی کاخ‌سفید پیشتر به دنبال اوج گرفتن واکنش ها به حادثه عصبانیت ترامپ و اخراج خبرنگار سی‌ان‌ان از این مکان در تلاش برای توجیهی مضحک در حساب کاربری خود در توئیتر ادعا کرده بود: چون «جیم آکوستا» (Jim Acosta) دست خود را به خانمی که کارمند کاخ سفید بود زد و مانع از انجام وظیفه او در گرفتن میکروفن شد، وی را تعلیق کردیم!

«سوزان رایس» نماینده اسبق امریکا در سازمان ملل چندی ییش در واکنش به اخراج شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان از کاخ سفید در توئیتر خود نوشت: وقت آن رسیده که خبرنگاران دسته جمعی نشست خبری کاخ سفید را ترک کنند تا برخوردهای فردی با برخی از خبرنگاران پایان یابد.