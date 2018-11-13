به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، محمدرضا زمانیان گفت: برای ارتقای سطح کیفی، فنی و ایمنی آزادراه های دولتی موجود و از طرفی محدود بودن منابع اعتباری دولت، وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، واگذاری بیش از ۱۳ آزادراه دولتی را در قالب طرح بهسازی، نگهداری و بهره برداری در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در این جهت فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی برای آزادراه تهران-قم به عنوان یکی از آزادراه های دولتی انجام شده و پس از طی تشریفات اداری در نهایت تفاهمنامه تامین منابع مالی به میزان ۲ هزار میلیارد ریال با سرمایه گذار منتخب تنظیم و مبادله شد و انتظار می رود با توجه به مصوبه اخذ شده از هیئت وزیران در این خصوص، ظرف دو ماه آینده قرارداد مشارکت نیز تنظیم و مبادله شود.

زمانیان با اشاره به اهداف اجرای این طرح خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف افزایش درآمد آزادراه های دولتی و به موازات آن تامین منابع مالی در جهت ارتقای فنی و ایمنی و همچنین افزایش سطح خدمات جاده ای برای کاربران و استفاده کنندگان از آزادراه ها اجرایی می شود.

وی در خصوص فرآیند واگذاری آزادراه های دولتی به بخش خصوصی افزود: پس از انجام مطالعات بهسازی و شناسایی نیازهای فنی و ایمنی آزادراه ها و تعیین مبالغ اعتباری مورد لزوم در نهایت بر این اساس مصوبه هیئت وزیران به منظور جذب سرمایه گذار اخذ و فرایند شناسایی و انتخاب سرمایه گذار انجام می پذیرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص طول دوره مشارکت و مدت زمان در اختیار گذاشتن آزادراه های دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت: بهره برداری و نگهداری آزادراه ها تا زمان مستهلک شدن سرمایه گذاری اولیه به همراه سود مصوب در اختیار طرف مشارکت خواهد بود.