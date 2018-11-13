به گزارش خبرزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اسلامی کسب مقام علمی و پرافتخار قهرمانی جهان در المپیاد دانش آموزی نجوم و اختر فیزیک توسط فرزندان ملت را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کسب مقام علمی و پرافتخار قهرمانی جهان در المپیاد دانش آموزی نجوم و اخترفیزیک توسط فرزندان ملت موجب خوشحالی و مسرت گردید .
این دانش پژوهان جوان با شایستگی در یک رقابت علمی و پژوهشی جهانی موفق به دریافت عنوان قهرمانی شدند و ثابت کردند جوانان ایران دارای هوش و نبوغی سرشار در زمینه های علم و دانش میباشند .
اینجانب ضمن تبریک به مردم بزرگوار ایران، اعضای تیم و خانوادههای آنان، امیدوارم این افتخار آفرینیها در تمامی عرصه ها استمرار داشته باشد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
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