به گزارش خبرزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اسلامی کسب مقام علمی و پرافتخار قهرمانی جهان در المپیاد دانش آموزی نجوم‌ و اختر فیزیک توسط فرزندان ملت را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کسب مقام علمی و پرافتخار قهرمانی جهان در المپیاد دانش آموزی نجوم‌ و اخترفیزیک توسط فرزندان ملت موجب خوشحالی و مسرت گردید .

این دانش پژوهان جوان با شایستگی در یک رقابت علمی و پژوهشی جهانی موفق به دریافت عنوان قهرمانی شدند و ثابت کردند جوانان ایران دارای هوش و نبوغی سرشار در زمینه های علم و دانش می‌باشند .

اینجانب ضمن تبریک به مردم بزرگوار ایران، اعضای تیم و خانواده‌های آنان، امیدوارم‌ این افتخار آفرینی‌ها در تمامی عرصه ها استمرار داشته باشد.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی