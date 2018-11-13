یادواره ۷۵ شهید دانشگاه چمران اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفتمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه شهید چمران اهواز، آئین بزرگداشتی با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه، مردم و خانواده ها برگزار شد.

حجت الاسلام محسن شفیعی نماینده ولی فقیه در دانشگاه های استان خوزستان در این مراسم با اشاره به اینکه راز و رمز عظمت و پایداری شهیدان، معامله با خدا است، اظهار کرد: چه فضیلتی از این بالاتر که خدا از شهیدان و شهیدان از خدا راضی هستند.

وی با اشاره به فلسفه خلقت انسان ادامه داد: شهیدان سند افتخار جامعه و معجزه الهی هستند.

حجت‌الاسلام شفیعی با اشاره به روحیه بالای شهدا برای دفاع از خاک کشور عنوان کرد: در هجمه بدی ها، زشتی ها و کشمکش های بی ارزش دنیا یک جوان ۲۵ ساله ای هم هست که بگوید؛ خدایا نه تنها پایان زندگی من را مثل امام حسین (ع) قرار بده بلکه برای پیکرم نیز فرجامی مثل مولایم حسین (ع) می خواهم.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌های خوزستان گفت: این برنامه به مناسبت سالگرد تدفین دو شهید گمنام در دانشگاه شهید چمران برگزار شده است. این بزرگداشت پیام روشنی برای نظام سلطه و استکبار جهانی دارد و آن هم «هستیم بر آن عهدی که بستیم» است.

حجت‌الاسلام شفیعی با اشاره به تهدیدهای اخیر نظام سلطه علیه ملت ایران و تحریم های صورت گرفته افزود: ترس از تحریم در برابر ترس از کشته شدن و جان دادن که ترس حقیری است؛ جوانان نشان دادند که در دفاع از آرمان هایشان، جان و جوانی خود را تقدیم می کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهاب مرادی نیز در این مراسم با تأکید بر لزوم بیان واقعیت ها از دفاع مقدس و شهدا اظهار کرد: شبیه ترین مراسم به مجالس روضه همین یادواره های شهداست و جوانان از همین نسل شهدا هستند.

وی افزود: شهدا افراد پاک، جوان، بانشاط و باغیرتی بودند که لحظه درست را انتخاب و در شرایطش قرار گرفتند؛ همچنین غیرت، شجاعت، تقوا و اخلاص از جمله شاخص های بارز شهدا است.

حجت‌الاسلام مرادی تصریح کرد: زمانی که گروه داعش شکل گرفت، مدافعان حرم ابتدا بی سر و صدا رفتند ولی بعد تشییع پیکر شهدا سر و صدا ایجاد کرد؛ شاید شهید حججی ها از نسل جنگ نبودند ولی بچه های ارزشی و هیئتی با بچه های دفاع مقدس شباهت های بسیاری دارند.

وی با اشاره به اینکه بیرق شهدا روی زمین نمی ماند و دست به دست می چرخد، بیان کرد: بسیاری از دانشجویان مدافع حرم را دیگران نمی شناسند و حتی در صفحات اجتماعی و اینستاگرام هم عکس یهویی از «نُبُل الزهرا» و یا دیگر مناطق سوریه و عراق نمی گذارند؛ همه حرف بر سر خودباوری است که جوانان ابتدا خودشان باید به یک خودباوری برسند و بعد دیگران هم متوجه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه اولیای الهی در ابتدا شاید برای دیگران شناخته شده نباشند، عنوان کرد: نوجوانان و جوانان بسیجی بهترین فرماندهان ایران هستند؛ آنها همه در یک گُردان و گروه قرار دارند و باید خودباوری داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرادی با اشاره به اینکه جوانان برخی مواقع نباید جواب برخی سخنان را بدهند، گفت: گاهی مواقع در نهی از منکر و یا برای دوری از فتنه ها نیاز به هشدار دادن نیست، یعنی صلاح بر جواب ندادن است.

وی با توصیه به دانشجویان برای اجتناب از افراط و تفریط در مستحبات یادآور شد: به جوانان توصیه می کنم که خدایی نکرده در صورت بروز گناه حتما فوری توبه کنند.