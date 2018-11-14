رادیو با ۱۲۰ ساعت برنامه هفته کتاب را آغاز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، محمدصادق رحمانیان مدیر شبکه فرهنگ و نماینده معاونت صدا در ستاد «رسانه و هفته کتاب» بیان کرد: برنامه ریزی های شبکه های مختلف رادیویی نشان می دهد که ۱۳ شبکه رادیویی خود را برای اطلاع رسانی، پوشش خبری، گفتگو با کارشناسان حوزه کتاب و کتابخوانی آماده می کنند.

وی ادامه داد: شبکه های رادیویی علاوه بر برنامه های مستمر خود، ویژه برنامه هایی نیز با موضوع هفته کتاب تدارک دیده اند.

رحمانیان به موضوعات متنوع و مختلفی که در عرضه کتاب و کتابخوانی برای علاقه مندان گوناگون رادیو تهیه شده است، اشاره و از عناوین زیر یاد کرد:

- معرفی کتاب در حوزه هنر و ادبیات انقلاب.

- بهره برداری از کتاب های صوتی.

- جایگاه کتاب در فرهنگ مردم..

- مروری بر چهل سال نشر کتاب.

- بررسی آسیب های موجود در صنعت نشر.

- گفتگو با کتابداران برجسته ایران.

- کتاب و کتابخوانی و مالکیت فکری در ایران.

- مدرسه با محور کتاب های آموزشی و تربیتی.

- کتاب و تاثیر آن در حوزه های اجتماعی و سواد رسانه ای.

- معرفی روستاها و شهرهای دوستدار کتاب.

- باغ کتاب، تاسیس و ارزیابی وضعیت موجود.

- معرفی کتاب هایی که از سوی مقام معظم رهبری تقریظ شده است.

بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از بیست و چهارم آبان تا اول آذر در سراسر کشور برگزار می شود.