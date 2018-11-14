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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

رادیو با ۱۲۰ ساعت برنامه هفته کتاب را آغاز می کند

رادیو با ۱۲۰ ساعت برنامه هفته کتاب را آغاز می کند

شبکه های رادیویی به مناسبت هفته کتاب ۲۸۲ برنامه به مدت ۱۲۰ ساعت تدارک دیده اند که روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، محمدصادق رحمانیان مدیر شبکه فرهنگ و نماینده معاونت صدا در ستاد «رسانه و هفته کتاب» بیان کرد: برنامه ریزی های شبکه های مختلف رادیویی نشان می دهد که ۱۳ شبکه رادیویی خود را برای اطلاع رسانی، پوشش خبری، گفتگو با کارشناسان حوزه کتاب و کتابخوانی آماده می کنند.

وی ادامه داد: شبکه های رادیویی علاوه بر برنامه های مستمر خود، ویژه برنامه هایی نیز با موضوع هفته کتاب تدارک دیده اند.

رحمانیان به موضوعات متنوع و مختلفی که در عرضه کتاب و کتابخوانی برای علاقه مندان گوناگون رادیو تهیه شده است، اشاره و از عناوین زیر یاد کرد:

- معرفی کتاب در حوزه هنر و ادبیات انقلاب.

- بهره برداری از کتاب های صوتی.

- جایگاه کتاب در فرهنگ مردم..

- مروری بر چهل سال نشر کتاب.

- بررسی آسیب های موجود در صنعت نشر.

- گفتگو با کتابداران برجسته ایران.

- کتاب و کتابخوانی و مالکیت فکری در ایران.

- مدرسه با محور کتاب های آموزشی و تربیتی.

- کتاب و تاثیر آن در حوزه های اجتماعی و سواد رسانه ای.

- معرفی روستاها و شهرهای دوستدار کتاب.

- باغ کتاب، تاسیس و ارزیابی وضعیت موجود.

- معرفی کتاب هایی که از سوی مقام معظم رهبری تقریظ شده است.

بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از بیست و چهارم آبان تا اول آذر در سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 4458064
عطیه موذن

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