۸۰ خانواده در کرمانشاه متقاضی فرزندخواندگی هستند

امید قادری در گفتوگو با خبرنگار مهر از انجام ۳۰ مورد فرزندخواندگی طی ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: میزان تقاضای فرزندخواندگی در استان کرمانشاه بالاست.
وی افزود: در حال حاضر ۸۰ خانواده در استان متقاضی فرزندخواندگی هستند که شرایط آنها توسط بهزیستی در حال بررسی است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: پنج مرکز غیردولتی نگهداری کودکان بیسرپرست و یک مرکز دولتی (شیرخوارگاه معتضدی) در شهر کرمانشاه وجود دارد که خدمات لازم را ارائه می دهند.
این مسئول گفت: تعداد ۹۵ نفر از کودکان بی سرپرست در این مراکز از خدمات مختلف سازمان بهزیستی بهره مند هستند.
قادری با بیان اینکه واگذاری کودکان واجد شرایط به خانوادههای جایگزین، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۸ کودک در کنار بستگان سببی و نسبی به عنوان امین موقت از امداد ماهیانه سازمان بهزیستی بهره مند هستند.
وی به شرایط جدید فرزندخواندگی اشاره کرد و افزود: در قانون قبلی کودک سن ۱۲سال فرزندخوانده میشد،اما در قانون جدید این سن به ۱۶سالگی رسیده است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه یادآور شد: در قانون قبلی تنها خانوادههای بدون فرزند میتوانستند فرزندی را در اختیار داشته باشند، اما در قانون جدید خانوادههای دارای فرزند نیز می توانند فرزندی را به فرزندخواندگی بپذیرند.
به گفته قادری، در قانون جدید دختران مجرد بالای ۳۰ سال و زنان مطلقه در صورت داشتن شرایط میتوانند فرزندخواندگی انجام دهند.
نظر شما