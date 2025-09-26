به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شهبازی عصر جمعه در بازدید از شیرخوارگاه معتضدی کرمانشاه با اشاره به فعالیت‌های این مرکز، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۴ کودک از شیرخوار تا سه ساله در این مجموعه زندگی می‌کنند و همه خدمات نگهداری، مراقبت‌های روزانه، رسیدگی‌های پزشکی و در نهایت فرایند فرزندخواندگی برای آنان در این مرکز انجام می‌شود.

وی افزود: شیرخوارگاه معتضدی به صورت ۲۴ ساعته و در دو شیفت صبح و بعد از ظهر توسط حدود ۳۳ نیروی کاری مجرب اداره می‌شود و پرسنل آن بدون وقفه برای مراقبت از کودکان تلاش می‌کنند.

شهبازی تصریح کرد: خدماتی که در این مرکز ارائه می‌شود تنها نگهداری نیست، بلکه از موضوعات پزشکی گرفته تا مسائل اجتماعی و پیگیری‌های مربوط به سرنوشت کودکان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ادامه داد: نوزادانی که به این مرکز وارد می‌شوند، یا از همان بدو تولد توسط بیمارستان‌ها به شیرخوارگاه معرفی می‌شوند و یا از طریق گزارش‌های مردمی به سامانه ۱۲۳ و با پیگیری گروه مددکاری به این مجموعه سپرده می‌شوند.

به گفته شهبازی، پس از بررسی شرایط کودکان، برخی از آنان به آغوش خانواده اصلی خود بازمی‌گردند و در غیر این صورت، با همراهی دستگاه قضایی حضانتشان به بهزیستی واگذار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه این مسیر، مقوله فرزندخواندگی مطرح می‌شود که به تعبیر او «شیرین‌ترین خاطره همه همکاران» است، چرا که در نهایت کودکان این مرکز در کانون گرم خانواده‌های فرزندپذیر جای می‌گیرند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: شیرخوارگاه معتضدی با اتکا به تلاش شبانه‌روزی پرسنل و همراهی خیرین، توانسته است مأمنی امن برای کودکان بی‌پناه باشد و این رسالت ارزشمند با جدیت ادامه دارد.