آغاز فعالیت انجمن ملی توت فرنگی ایران در کردستان

به‌ گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال حسینی ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌های جمعی استان کردستان، اظهار داشت: مراحل ثبت انجمن ملی توت فرنگی ایران با محوریت استان کردستان انجام شده‌ است و در آینده‌ نزدیک این انجمن اقتصادی زیر نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعالیتهای خود را آغاز می کند.

حسینی در بخشی از سخنان خود با اشاره‌ به‌ جایگاه بخش خصوصی در توسعه‌ اقتصادی استان کردستان گفت: جایگاه و پایگاه بخش خصوصی باید در این شرایط کشور محمکتر شود و برای این مهم چهار چوب و زیر ساخت های ویژه‌ نیاز است و اتاق بازرگانی در این راستا اقدامات موثری انجام داده‌ است.

وی فعالیت مدام ۱۲ تشکل بزرگ زیرمجموعه اتاق بازرگانی استان کردستان و ۹ کمیسیون و تعداد قابل توجه‌ای از کمیته‌های مختلف را از این دست اقدامات اتاق بازرگانی نام برد و افزود: عضویت ۵۵۲ نفر فقط در کمیته‌های زیر مجموعه‌ کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی نشان از تلاش اعضای این مجموعه‌ برای تحقق هدف توسعه‌ اقتصادی استان کردستان است.

سید کمال حسینی با اشاره‌ به‌ فعالیت مستمر کمیسیون های کشاورزی، صنعت، خدمات سرمایه‌گذاری، توسعه‌ تجارت، گردشگری، اقتصاد هنری، معدن، آموزش و پژوهش، در اتاق بازرگانی سنندج گفت: انجمن ها و تشکل های در زیر مجموعه‌ این کمیسیون ها تشکیل و در حال فعالیت هستند و در آینده‌ نزدیک هم انجمن ملی توت‌فرنگی ایران در سنندج آغاز به‌ کار می کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ استفاده‌ از تولیدات داخلی استان کردستان و معرفی برندهای بومی، از رسانه‌های جمعی خواست در جهت فرهنگ سازی و آموزش مردم و تولیدکنندگان استان، اتاق بازرگانی را یاری کنند.

سید کمال حسینی در پاسخ به‌ سوال خبرنگار مهر در مورد کشورهای هدف صادرات محصولات تولیدی کردستان گفت: قریب به‌ ۹۵ درصد از صادرات کردستان کالاهای غیر نفتی و عموما مواد خوراکی است که‌ به‌ کشورهای حوزه‌ سی آی اس صادر می شود.

وی همچنین گفت: پیش بینی می کنیم سال ۹۷ صادرات استان کردستان به‌ کسورهای هدف ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به‌ سال گذشته‌ رشد داشته‌ باشد.