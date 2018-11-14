به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار ضیایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۱۰ هزار و ۴۷۰ اثر در سه بخش تخصصی، عمومی و قصه‌گویی ۹۰ ثانیه‌ای به دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره قصه‌گویی ارشال شده است، اظهارکرد: در این میان ۷ هزار اثر در بخش قصه‌گویی ۹۰ ثانیه‌ای است.

ضیایی با بیان اینکه از این تعداد ۱۲۰ قصه ۹۰ ثانیه‌ای از سراسر کشور برگزیده شده‌ است، افزود: ۱۶ اثر از ۱۲۰ اثر برگزیده شده مربوط به قصه‌گویان استان گیلان است که بعد از تهران و اصفهان سومین استان با بیشترین آثار برگزیده است.

وی به موضوعات بخش قصه‌گویی ۹۰ ثانیه‌ای اشاره کرد و گفت: این بخش با موضوع زندگی من (زندگی بهتر، غم و شادی) برگزار شد و شرکت‌کنندگان در آن به روایت مستندگونه از غم‌ها، شادی‌ها و لحظات پندآموز زندگی در قالب فیلم ۹۰ ثانیه‌ پرداختند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان ادامه داد: محمدرسول حقدوست (با سه قصه)، شهربانو مشکبیدحقیقی، خدیجه زحمتکش، ‌فاطمه نصیر، ‌اکرم السادات حسینی و هنگامه ناصحی، منیژه واحد، مبینا مبرا و یسنا قاسمی از کارکنان و اعضای برگزیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان از جمله برگزیدگان گیلانی در این بخش هستند.

وی ادامه داد: محمدعلی فکری‌آزاد، ‌بهزاد یاحید، فهیمه‌ دهقانی و جواد اصغری از انجمن «گیله قصه» و همچنین روح الله محمدی آتشنشان گیلانی نیز از دیگر قصه‌گویان برتر این بخش محسوب می‌شوند.

گفتنی است بیست‌ و یکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، شب یلدا امسال در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.