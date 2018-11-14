به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی کیخا پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اشتغال و سرمایه گذاری لرستان در سخنانی با بیان اینکه در گذشته اقداماتی صورت گرفته و تردید نیست که این اقدامات می توانست بهتر از این نیز باشد، اظهار داشت: برآیند این اقدامات منجر به توسعه پایدار نشده است.

۵۰ سال طول می کشد طرح‌های بخش آب اجرا شوند

وی با اشاره به طرح های آبی دارای ردیف بودجه در کشور، گفت: بر اساس اعلام کارشناسان وزارت نیرو، تعداد این طرح ها ۳۳۷ طرح بوده، برای این طرح ها ۸۰ هزار میلیارد تومان در بودجه دیده شده است که بر اساس اعلام کارشناسان وزارت نیرو این طرح ها با این میزان اعتبار به اتمام نمی رسد و حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سالانه بین دو تا سه هزار میلیارد تومان برای حوزه آب در نظر گرفته می شود، بیان داشت: با این اوصاف ۵۰ سال طول می کشد که طرح های بخش آب به اتمام برسد.

کیخا با تاکید بر اینکه بر اساس اعلام کارشناسان وزارت نیرو حدود ۳۰ درصد این طرح ها نباید اجرایی شوند، افزود: باز هم بر اساس برآورد صورت گرفته ۲۵ تا ۳۰ سال طول می کشد بتوانیم این طرح ها به اتمام برسانیم.

انتقاد از عدم اعلام قیمت گندم

وی با تاکید بر اینکه در کشورهای توسعه یافته دنیا نهضت برداشته شدن سدها اتفاق افتاده است و زیان های احداثی آنها خیلی بیشتر از منافع آنها است، گفت: این در حالیست که در حال سدسازی هستیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید در چارچوب ها و مبانی نظری توسعه کشاورزی، آب و منابع طبیعی اصلاحاتی انجام شود، گفت: اگر بخواهیم تحولی در حوزه کشاورزی صورت گیرد باید این حوزه را علمی کنیم، چرا که یکی از ضعف های توسعه کشاورزی کشور این بوده که کشاورزی را به صورت علمی مدیریت نمی کنیم.

کیخا در ادامه به اشاره به قیمت تضمینی گندم برای سال آینده، گفت: دولت در ارتباط با تعیین قیمت گندم باید اقدامات لازم را انجام دهد، بر اساس قانون قیمت گندم باید قبل از شروع سال زراعی اعلام شود، این در حالیست که در اواخر آبان ماه قرار داریم و هنوز قیمت گندم تعیین نشده است.

وی با بیان اینکه قانون گذار اعلام کرده که قیمت گندم قبل از شروع سال زراعی باید اعلام شود، چرا که اگر کشاورز قیمت را بداند می تواند درست تصمیم بگیرد که چه سهمی از منابع خود را برای چه محصولی قرار دهد، گفت: وقتی فصل کشت تمام شد تعیین قیمت هیچ تاثیری در تصمیم گیری برای کشت ندارد.

خود ما سیگنال می دهیم که کشاورزان گندم نکارند

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در تعیین قیمت گندم هم هزینه های تولید و هم تورم باید دیده شود، افزود: بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار پیش بینی می شود که حداقل ۳۰ درصد تورم داشته باشیم، هزینه های تولید به همین نسبت افزایش پیدا کرده است، قیمت تراکتور و ماشین آلات کشاورزی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

کیخا با بیان اینکه قیمت جهانی گندم با ارز دولتی حدود دو هزار و ۸۰۰ تومان است، تصریح کرد: قیمت گندم در کشور عراق دو هزار و ۶۰۰ تومان است، در افغانستان دو هزار و ۲۰۰ تومان است، قیمت جو در تهران هزار و ۵۰۰ تومان است، در لرستان هزار و ۸۰۰ تومان است.

وی با تاکید بر اینکه جو یکی از محصولات جایگزین گندم است، من و شما جای کشاورز باشیم چه تصمیمی می گیریم وقتی خبرها از دولت می آید که ممکن بوده قیمت را حدود هزار و ۴۵۰ تومان قرار دهند؟ گفت: خود ما سیگنال می دهیم که گندم نکارند، خود ما سیگنال می دهیم که گندم با ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان قیمت بیشتر به کشورهای همسایه قاچاق شود.