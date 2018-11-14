برگزاری ۹۰۰ برنامه فرهنگی همزمان با هفته کتاب در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه زارعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شعار هفته کتاب با عنوان «حال خوش خواندن»، اظهار کرد: برنامه های بسیاری برای این هفته پیش بینی شده که از آن جمله می توان به افتتاح ۲ باب کتابخانه عمومی مرکز همایش های قرآنی و فرهنگ سرای ولایت، عضویت رایگان در کتابخانه‌ها، برگزاری مراسم استانی تجلیل از کتابداران در کتابخانه اعتمادیه، اشاره کرد.

وی با اعلام اینکه اجرای طرح اهدا کتاب، برگزاری۹ نشست کتاب‌خوان اختصاصی مفاخر هر شهرستان شامل مشاهیر ادبی، علمی، فرهنگی، ورزشی از دیگر برنامه‌های هفته کتاب است، تصریح کرد: نشست مفاخر شهرستان همدان ۲۷ آبان در تمرکز همایش های قرآنی همدان برگزار می شود.

زارعی به برپایی مراسم جشن کودک و کتاب در اول آذر در کتابخانه مرکزی با شرکت ۵۰۰ کودک اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای و مدرسه ای نیز در این هفته برگزار می شود.

وی در ادامه بیان کرد: برپایی نمایشگاه و فروشگاه بزرگ کتاب در کتابخانه مرکزی از ۲۲ آبان تا ۱۱ آذر، برگزاری ۲۰ جلسه نقد و بررسی کتاب، برگزاری ۵ جلسه رونمایی از کتاب، فضاسازی کتابخانه‌ها مناسب با ایام، برپایی بیش از ۷۰ نمایشگاه کتاب و بازنمایی کتب نوررسیده یک سال اخیر، بازدید مدارس و مهدکودک ها از کتابخانه از جمله برنامه‌ها است.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با بیان اینکه تشکیل اتاق خبر در هفته کتاب با محوریت مصاحبه با شخصیت‌ها و میهمانان کتابخانه‌ها در کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های اصلی شهرستان‌ها، از دیگر برنامه های پیش رو است، اظهار کرد: برگزاری مسابقه عکاسی ویژه کتابداران و کارکنان اداره کل با موضوع کتاب، کتابخوانی و کتابخانه؛ برگزاری مسابقه پیامکی در برنامه سیما؛ حضور در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی استان از جمله برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی است.