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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در فارس خبر داد:

انجام ۴ هزار پیوند کلیه در استان فارس/ خرید و فروش کلیه نداریم

انجام ۴ هزار پیوند کلیه در استان فارس/ خرید و فروش کلیه نداریم

شیراز - رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی فارس گفت: ۴۰۰۵ پیوند کبد و چهار هزار پیوند کلیه در استان فارس انجام شده که تمامی این افراد تحت حمایت انجمن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر معینی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی افزود: استان فارس همواره در موضوع پیوند کبد و کلیه در کشور دارای جایگاه برتر است و تاکنون ۴۰۰۵ پیوند کبد و ۴ هزار پیوند کلیه در استان انجام شده است.

وی تصریح کرد:۱۵۹ پیوند کلیه و پانکراس با هم و ۸۲ پیوند پانکرانس به تنهایی در استان فارس انجام شده است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی فارس  یادآور شد: امروز ۲ هزار و ۲۱۴ بیمار دیالیزی و ۴ هزار و ۵۴۰ بیمار پیوندی تحت حمایت انجمن قرار دارند.

معینی تاکید کرد: در موضوع پیوند نیز نوجوانان و جوانان در اولویت قرار دارد که این مهم به طور رایگان برای آنها انجام می شود.

وی یادآور شد: تغذیه نامناسب از جمله دلایل بروز مشکلات کلیوی است که به طور متوسط روزانه ۲.۵ تا ۳ بیمار کلیوی اضافه می شوند.

 رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی فارس تاکید کرد: در استان فارس هیچگونه خرید و فروش کلیه انجام نمی شود و تمامی پیوندها از طریق جسد بیماران مغزی انجام می شود.

کد مطلب 4458456

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