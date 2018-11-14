انجام ۴ هزار پیوند کلیه در استان فارس/ خرید و فروش کلیه نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، نادر معینی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی افزود: استان فارس همواره در موضوع پیوند کبد و کلیه در کشور دارای جایگاه برتر است و تاکنون ۴۰۰۵ پیوند کبد و ۴ هزار پیوند کلیه در استان انجام شده است.

وی تصریح کرد:۱۵۹ پیوند کلیه و پانکراس با هم و ۸۲ پیوند پانکرانس به تنهایی در استان فارس انجام شده است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی فارس یادآور شد: امروز ۲ هزار و ۲۱۴ بیمار دیالیزی و ۴ هزار و ۵۴۰ بیمار پیوندی تحت حمایت انجمن قرار دارند.

معینی تاکید کرد: در موضوع پیوند نیز نوجوانان و جوانان در اولویت قرار دارد که این مهم به طور رایگان برای آنها انجام می شود.

وی یادآور شد: تغذیه نامناسب از جمله دلایل بروز مشکلات کلیوی است که به طور متوسط روزانه ۲.۵ تا ۳ بیمار کلیوی اضافه می شوند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی فارس تاکید کرد: در استان فارس هیچگونه خرید و فروش کلیه انجام نمی شود و تمامی پیوندها از طریق جسد بیماران مغزی انجام می شود.