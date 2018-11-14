اقدام به جنایت جوان معتاد برای نرفتن به کمپ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی در توضیح این خبر گفت: ساعت ۲۳ روز ۱۸ آبان خبر فوت جوانی حدودا ۳۵ ساله از طریق بیمارستان به کلانتری ۱۳۱ شهرری اعلام شد ؛ با حضور مأموران در محل و تأیید خبر اولیه مشخص شد این جوان بر اثر اصابت ضربه جسم تیز به ناحیه قفسه سینه فوت کرده است.

وی افزود: پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد" تشکیل و ضمن هماهنگی با بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. در همان تحقیقات مقدماتی مشخص شد مقتول یکی از خدمتگذاران کمپ ترک اعتیاد در منطقه شهرری بوده که در زمان مراجعت به محل سکونت جوانی معتاد به نام حامد ( ۲۲ ساله ) قصد انتقال وی به کمپ ترک اعتیاد را داشته است که توسط این جوان مورد حمله و اصابت ضربه چاقو قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرده است .

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ تاکید کرد: با مراجعه به محل سکونت حامد در شهرری ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی پس از ارتکاب جنایت از محل سکونتش متواری شده و در حال حاضر هیچگونه اطلاعی از وی وجود ندارد. با توجه به اعتیاد شدید قاتل به مصرف موادمخدر ، کارآگاهان اداره دهم پلس آگاهی تهران بزرگ با شناسایی محل های تردد احتمالی وی را بهمراه محل سکونتش تحت مراقبت پلیسی قرار داده تا سرانجام در ساعت ۲۱ مورخه ۲۲ آبان در حالیکه حامد برای تهیه پول به محل ارتکاب جنایت مراجعه کرده بود ، وی را دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

وی گفت: حامد ضمن اعتراف صریح به ارتکاب جنایت ، در اعترافاتش به کارآگاهان گفت : ساعت ۲۲ روز ۱۸ آبان متوجه شدم کارکنان یک کمپ به مقابل منزلمان آمدند و قصد درد تا مرا با خودشان به کمپ ببرند؛ به داخل آشپرخانه رفته و با برداشتن چاقو اقدام به خودزنی کردم تا مانع از رفتن خود به کمپ ترک اعتیاد شوم و به مادرم گفتم که آنها را از خانه بیرون کند. مادرم درب خانه را باز کرد تا خدمتگذاران کمپ از خانه بیرون شوند که در این زمان متوجه شدم یکی از آنها در پشت در مخفی شده تا مرا بگیرد؛ من نیز در این زمان با چاقو ضربه ای به سمت او پرتاب کردم که ناگهان روی زمین افتاد و من نیز از ترس به سرعت از خانه متواری شدم.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه باجرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: با اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت برای متهم صادر و جهت انجام تحقیقات در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.